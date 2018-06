3 Aktien, die die Renditen von Apple in den Schatten stellen könnten

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apples (WKN:865985) Geschick, ein Hitprodukt nach dem anderen zu produzieren, hat es zu einem der größten Unternehmen der Welt werden lassen. Da Apple aber schon so groß ist, wird es schwer, jetzt noch hohe Renditen zu erzielen.

Welche Aktien werden Apple wahrscheinlich alt aussehen lassen? Wir baten drei Motley-Fool-Investoren, ihre Meinung zu äußern, und sie nannten Editas Medicine (WKN:A2AC4K), A.O. Smith (WKN:868323) und BlackLine (WKN:A2AS8C).

Eine frühe, aber große Chance

Keith Speights (Editas Medicine): In den letzten 15 Jahren ist die Apple-Aktie um rund 15.140 % gestiegen. Doch Apple ist einfach zu groß und zu reif, um in Zukunft solche Renditen zu erzielen. Es gibt jedoch eine Aktie, von der ich glaube, dass sie es schaffen könnte. Diese Aktie ist Editas Medicine.

Editas ist ein Pionier in der CRISPR-Genbearbeitung, einem der wichtigsten biotechnologischen Fortschritte in der Geschichte. Die Bearbeitung von CRISPR-Genen, die mit Hilfe bakterieller Enzyme gezielte DNA-Abschnitte bearbeiten, befindet sich noch in den Anfängen der Forschung. Eine frühzeitige Investition in eine neue Technologie kann jedoch eine gute Sache für langfristige Investoren sein, insbesondere eine Technologie, die das Potenzial hat, genetische Krankheiten zu heilen.

Die Biotechnologie zielt derzeit auf sieben genetische Krankheiten und nutzt die CRISPR-Genaufbereitung, um T-Zellen zur Krebsbekämpfung zu entwickeln. Editas‘ Spitzenkandidat konzentriert sich auf die Behandlung der angeborenen Leber-Amaurose (LCA) Typ 10, der Hauptursache für erbliche Kinderblindheit.

Editas plant, demnächst einen Antrag bei der Food and Drug Administration einzureichen, um die Zulassung für die klinische Erprobung der LCA-Therapie vom Typ 10 am Menschen zu beantragen. Wenn mit den klinischen Studien alles gut geht, könnte das Unternehmen ein Monopol bei der Behandlung der seltenen Augenkrankheit in ein paar Jahren erlangen. Editas lizenzierte eine Gruppe von wichtigen Patenten für den Einsatz von CRISPR-Gen-Editing beim Menschen, was bedeutet, dass das Unternehmen auch in Zukunft von Lizenzgebühren für den Verkauf von CRISPR-basierten Therapien profitieren könnte, die von Konkurrenten entwickelt werden.

Der Kauf von Editas-Aktien birgt erhebliche Risiken, da es für CRISPR noch zu früh ist. Die große Chance für die Gen-Bearbeitung könnte jedoch dazu führen, dass diese Aktie die Renditen von Apple in der Zukunft weit hinter sich lässt.

Du würdest nie glauben, dass diese Aktie Apple bereits übertrifft

Neha Chamaria (A.O. Smith): Die Rendite von Apple zu übertreffen ist nicht leicht, doch es gibt eine Aktie aus einer Branche, die sehr langweilig ist, die Apple aber in den letzten zehn Jahren geschlagen hat. Die Rede ist vom Hersteller von Warmwasserbereitern, A.O. Smith.

Wenn Apple ein unvergleichliches Markenimage für sich geschaffen hat, ist A.O. Smith in der globalen Wasserboilerindustrie nicht allzu weit davon entfernt. Während Apple mit seinem Flaggschiff, dem iPhone, in China und Indien immer noch ein Statussymbol stellt, durchdringt A.O. Smith diese beiden Märkte schnell mit Produkten, die eher eine Notwendigkeit darstellen. Dort wird das Unternehmen in den kommenden Jahren ein echtes Wachstum verzeichnen, sodass ich nicht überrascht wäre, wenn die A.O.-Smith-Aktie der Aktie von Apple weiterhin vorauseilt.

Der Umsatz von A.O. Smith in China erreichte im vergangenen Jahr eine Milliarde US-Dollar und trug satte 35 % zum Gesamtumsatz bei. Die Umsätze in diesem Land stiegen im letzten Jahrzehnt um 21 %, was die massive Nachfrage nach Warmwassersystemen widerspiegelt, die von der Urbanisierung und einer boomenden Mittelschicht getragen wird.

Nach dem Rekordjahr 2017 strebt A.O. Smith in diesem Jahr ein zweistelliges Wachstum bei Umsatz und Gewinn pro Aktie an. Darüber hinaus ist das Unternehmen kürzlich in die Elitegruppe der Dividendenaristokraten eingestiegen, nachdem es 25 Jahre in Folge die Dividenden erhöht hatte. Mit A.O.-Smith-Aktien profitierst du also von Einkommen und Wachstum. Die Aktie hat sich über Jahrzehnte hinweg bewährt und muss jetzt nur noch die rasante Wachstumsdynamik beibehalten oder sogar noch verbessern, indem das Unternehmen die Chancen auf den internationalen Märkten nutzt, um mehr und mehr Geld für sich und die Aktionäre zu generieren.

Ordnung in einen chaotischen Prozess bringen

Brian Feroldi (BlackLine): Der Quartalsabschluss ist ein arbeitsintensiver, verwirrender und zeitraubender Prozess, den die Buchhalter regelmäßig durchlaufen müssen. Da Daten oft aus mehreren Quellen bezogen werden müssen, sind viele Buchhaltungsabteilungen vollständig auf manuelle Prozesse angewiesen, um Finanzberichte zu erstellen, die die Managementteams und die Investoren für wichtige Entscheidungen benötigen.

Dieser mühsamer Prozess beunruhigte eine ehemalige Buchhalterin namens Therese Tucker so sehr, dass sie vor vielen Jahren beschloss, eine bessere Lösung zu finden. Tuckers Idee war es, Daten aus mehreren Quellen mit Hilfe einer ausgeklügelten Software zu sammeln und in Echtzeit abzugleichen. Dies hat den Buchhaltungsabteilungen bereits unzählige Stunden manueller Arbeit erspart und ihnen erlaubt, ihre Zeit auf strategische Entscheidungen zu konzentrieren.

Tucker leitet heute immer noch ihr Unternehmen, das sie BlackLine nannte. Ihre Softwarelösung wird mittlerweile von mehr als 2.300 Unternehmen weltweit eingesetzt.

BlackLine verwendet ein Software-as-a-Service-Geschäftsmodell und weist daher viele Merkmale auf, die für die Investoren attraktiv sein sollten. Der überwiegende Teil des Umsatzes ist wiederkehrend. BlackLine führt weiterhin Add-On-Features ein, für die die aktuellen Kunden mit jedem Jahr mehr und mehr Geld ausgeben. Mit einem Jahresumsatz von 190 Millionen US-Dollar im letzten Jahr ist das Unternehmen auch groß genug geworden, um Cash-Flow und Gewinne zu produzieren.

Mit Blick auf die Zukunft glaubt BlackLine, dass der gesamte ansprechbare Markt jährlich 18 Milliarden US-Dollar beträgt, sodass das Unternehmen noch kaum an der Oberfläche des Möglichen gekratzt hat. Mit einem erfolgreichen Geschäftsmodell und viel Raum für Wachstum ist dieses Unternehmen meiner Meinung nach in der Lage, auch in den kommenden Jahren hohe Renditen für die Investoren zu erwirtschaften.

