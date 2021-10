3 Aktien, die im Oktober ein sicherer Kauf sein dürften

Wichtige Punkte vorab:

Brookfield Renewable kann von der schnell wachsenden Nachfrage nach erneuerbaren Energien profitieren.

Intuitive Surgical verfügt über starke Wettbewerbsvorteile und hervorragende Wachstumsaussichten.

MercadoLibre dürfte weiterwachsen, da sich der lateinamerikanische E-Commerce-Markt bis 2025 mehr als verdoppeln wird.

Als Anleger wird man vielleicht etwas nervös. Der Aktienmarkt war zuletzt holprig, und das im September, der für große Abstürze berüchtigt ist. Es könnte verlockend sein, hier erst mal abzuwarten.

Wer jedoch langfristig denkt, dem kann es fast egal sein, wie sich der Markt in den nächsten Wochen entwickelt. Wichtig ist vielmehr, was die Aktien, die man besitzt, in den nächsten Jahren und sogar Jahrzehnten leisten können. Daher hier drei Aktien, die im Oktober unbedingt ein Kauf sein sollten.

1. Brookfield Renewable

Hier sind zwei Zahlen, die man im Auge behalten sollte: 131 und 3.067. Die erste Zahl gibt an, wie viele Länder sich verpflichtet haben, ab Juli 2021 keine Kohlenstoffemissionen mehr zu verursachen. Die zweite Zahl bezieht sich auf die Unternehmen mit Netto-Null-Verpflichtungen. Um diese Ziele zu erreichen, müssen in den nächsten drei Jahrzehnten schätzungsweise 3,5 bis 5 Billionen US-Dollar jährlich in erneuerbare Energien investiert werden.

Erneuerbare Energien stellen eine enorme Marktchance dar, und Brookfield Renewable (WKN: A1JQFZ) ist eines der führenden Unternehmen, das bereit ist, davon zu profitieren. Das Unternehmen betreibt derzeit Wasserkraft-, Solar- und Windkraftanlagen, die rund 21 Gigawatt Strom erzeugen.

Die Entwicklungspipeline von Brookfield Renewable wird diesen Wert um mehr als 31 Gigawatt erhöhen. Während der Schwerpunkt des Unternehmens heute auf der Wasserkraft liegt, wird die Zukunft des Unternehmens vor allem in der Solar- und Windenergie liegen.

Der Anbieter erneuerbarer Energien hat zur Finanzierung seiner aggressiven Kapazitätserweiterung eine beträchtliche Summe an Schulden aufgenommen. Brookfield Renewable scheint jedoch eine kluge Wette einzugehen, denn die Nachfrage nach sauberer Energie wird in den kommenden Jahren sprunghaft ansteigen.

2. Intuitive Surgical

Es gibt nicht viele Unternehmen, die die Kombination aus einem starken Burggraben und großartigen Wachstumsaussichten bieten wie Intuitive Surgical (WKN: 888024). Der Kauf dieser Aktie aus dem Gesundheitswesen ist meiner Meinung nach eine einfache Entscheidung.

Intuitive Surgical leistete vor mehr als zwei Jahrzehnten Pionierarbeit auf dem Markt für chirurgische Robotersysteme. Das Unternehmen hat inzwischen mehr als 6.400 Systeme installiert, darunter das Flaggschiff da Vinci und das neuere Ion-System. Kein anderer Konkurrent kommt auch nur annähernd an die installierte Basis oder die Erfolgsbilanz von Intuitive heran.

Und was noch besser ist: Intuitive Surgical hat gerade erst begonnen, die potenziellen Marktchancen zu nutzen. Das Unternehmen schätzt, dass jährlich etwa 6 Millionen chirurgische Eingriffe durchgeführt werden, für die seine Robotersysteme ohne zusätzliche behördliche Genehmigungen verwendet werden könnten. Im Vergleich dazu wurden im vergangenen Jahr nur etwas mehr als 1,2 Millionen Eingriffe mit den Systemen von Intuitive durchgeführt.

Intuitive plant jedoch, mit seinen in der Entwicklung befindlichen Produkten weitere Zulassungen zu erhalten. Jährlich werden etwa 20 Millionen Weichteiloperationen durchgeführt, die für die in Vorbereitung befindliche Technologie des Unternehmens infrage kommen. Die Zukunft sieht sehr rosig aus für diesen chirurgischen Roboter-Systemriesen.

3. MercadoLibre

Es gibt eine Gemeinsamkeit zwischen MercadoLibre (WKN: A0MYNP) und Intuitive Surgical: Beide Aktien sehen absurd überbewertet aus, sind es aber nicht. Die Aktien von MercadoLibre werden zum 232-Fachen der erwarteten Gewinne gehandelt.

Warum ist diese Aktie mit dieser hohen Bewertung ein heißer Tipp für den Oktober? Zum einen ist MercadoLibre im Moment mehr auf Expansion als auf Gewinne ausgerichtet. Infolgedessen ist die Verwendung von ertragsbasierten Bewertungskennzahlen für die Aktie einfach nicht sehr aussagekräftig.

Noch wichtiger ist, dass es einen Grund gibt, warum sich das Unternehmen so sehr auf die Expansion konzentriert. Morgan Stanley geht davon aus, dass der lateinamerikanische E-Commerce-Markt von 68 Mrd. US-Dollar im letzten Jahr auf 160 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025 ansteigen wird. MercadoLibre befindet sich in der besten Position, um von diesem expandierenden Markt zu profitieren.

Das längerfristige Bild für MercadoLibre ist sogar noch ermutigender. Fidelity Investments geht davon aus, dass sich die Durchdringungsrate des lateinamerikanischen E-Commerce in den nächsten Jahrzehnten mehr als versechsfachen könnte. MercadoLibre dürfte auch mit seinem Online-Zahlungsgeschäft ein enormes Wachstumspotenzial haben. Unabhängig davon, wie sich der Aktienmarkt in diesem Monat entwickelt, ist es sinnvoll, in diese Aktie zu investieren und sie langfristig zu halten.

Der Artikel 3 Aktien, die im Oktober ein sicherer Kauf sein dürften ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Keith Speights besitzt Aktien von Brookfield Renewable Corporation Inc., Brookfield Renewable Partners L.P., Intuitive Surgical und MercadoLibre. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Intuitive Surgical und MercadoLibre. Dieser Artikel erschien am 5.10.2021 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

