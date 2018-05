3 Aktien, die Milliardäre im ersten Quartal verkauft haben

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Es ist wieder soweit: Die vierteljährliche Einreichung der 13F-Anträge bei der Securities und Exchange Commission (SEC) steht an. Jedes Quartal müssen die Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Mio. US-Dollar innerhalb von 45 Tagen nach Abschluss des Vorquartals (31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember) ihre Investitionsbestände offenlegen.

Obwohl der Hauptzweck der 13F-Einreichung laut SEC darin besteht, „das Vertrauen der Anleger in die Integrität der US-Wertpapiermärkte zu stärken“, besteht der eigentliche Anreiz darin, der Wall Street und den Anlegern einen Einblick darin zu geben, was die hellsten Köpfe der Wall Street während des letzten abgeschlossenen Quartals geleistet haben. Obwohl 13F-Einreichungen nicht vollkommen sind — sie sind schließlich 45 Tage alt und können vielleicht nicht die Handelsaktivität seit dem Ende des letzten Quartals widerspiegeln –, so liefern sie ein Puzzleteil, das den Investoren hilft, ein gutes Gefühl dafür zu erhalten, welche Trends und/oder Aktien in und out sind.

Drei Aktien, die im ersten Quartal in Ungnade gefallen sind

Im letzten Quartal standen viele Markenunternehmen hoch im Kurs bei den Großinvestoren. Trotz des Datenskandals bei Facebook im letzten Quartal haben beispielsweise einige prominente Geldmanager ihre Positionen im Unternehmen ausgebaut. Ebenso fand Amazon — das Präsident Trumps Zorn auf sich gezogen hatte — trotzdem im ersten Quartal große Beachtung von namhaften Managern.

Aber nicht alle Markenunternehmen wurden mit offenen Armen empfangen. Einige wenige wurden vor die Tür gesetzt. Hier sind drei große Untenehmen, die am Ende des Quartals im Regen stehengelassen wurden.

Apple

Du wirst überrascht sein zu lesen, dass Apple (WKN:865985), das größte börsennotierte Unternehmen der Welt und eine Aktie, die Warren Buffett in ihren Bann gezogen hat, dazu gehörte. Appaloosa Management von David Tepper, das im dritten Quartal 2016 seinen ersten Anteil an Apple erwarb, verkaufte seine gesamte Position von fast 4,59 Mio. Aktien. In der Zwischenzeit hat Larry Robbins‘ Glenview Capital Management im ersten Quartal den gesamten Anteil von 1,26 Mio. Aktien verkauft, den es ebenfalls seit dem dritten Quartal 2016 gehalten hatte. Insgesamt haben große institutionelle Investoren nach Angaben von Bloomberg im ersten Quartal 153 Mio. Apple-Aktien verkauft.

Warum? Die Ängste der Investoren basierten in erster Linie auf der Annahme, dass Apples iPhone-Umsatzwachstum nicht mit dem gleichen rasanten Tempo weitergehen kann wie seit Jahren. Obwohl der Umsatz des iPhones im Vergleich zum Vorjahr um 14 % auf 38 Mrd. US-Dollar im ersten Quartal 2018 stieg, stieg der Gesamtabsatz nur um 3 % auf 52,2 Mio. iPhones. Der Preis von 1.000 US-Dollar für das neu eingeführte iPhone X hat sicherlich dazu beigetragen, die Umsätze anzukurbeln. Aber der langsame Anstieg ist ein klares Problem für die Wall-Street-Experten.

Apple hat die größte Dividende der Welt (in Bezug auf die jährliche Gesamtausschüttung) und Riesen-Aktienrückkäufe, was das Unternehmen wieder attraktiv macht. Tatsächlich kaufte das Unternehmen im letzten Quartal eigene Aktien im Wert von 23,5 Milliarden US-Dollar auf dem freien Markt zurück, und der Vorstand genehmigte den Rückkauf weiterer Aktien im Wert von 100 Milliarden US-Dollar. Diese Rückkäufe reduzieren die Anzahl der Aktien des Unternehmens, was das Wachstum des Gewinns pro Aktie fördert und das Unternehmen (vermutlich) von der Bewertungsgrundlage her attraktiver erscheinen lässt.

IBM

Dass IBM (WKN:851399) sich auf dieser Liste befindet, ist etwas weniger überraschend. Nach Angaben von WhaleWisdom haben institutionelle Vermögensverwalter im letzten Quartal mehr als 20 Mio. Aktien von IBM veräußert. Dazu zählt unter anderem Warren Buffetts Berkshire Hathaway, der alle verbleibenden 2,05 Mio. Aktien verkaufte, sowie Steven Cohen von Point72 Asset Management, der seine gesamten 548.666 Aktien an IBM verkaufte.

IBMs Problem ist nach wie vor der Mangel an Wachstumstreibern. Obwohl das Unternehmen seinen Cloud-Umsatz auf organischer Basis und in Prozent des Gesamtumsatzes kontinuierlich gesteigert hat, ist es durch den späten Einstieg in das Cloud Computing viel zu sehr auf Vorläuferprodukte angewiesen. IBM hat vor Kurzem seine schwarze Serie beendet, die 22 Quartale in Folge einen Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum beinhaltete. Das sagt aber nicht viel aus.

Wie bereits erwähnt, ist das Positive hier, dass der organische Cloud-Umsatz um 20 % (bei konstanter Währung) auf 17,7 Mrd. US-Dollar in den letzten 12 Monaten gestiegen ist, was für einen gewissen Aufschwung sorgt. Was IBM aber wirklich braucht, ist, dass sich die Blockchain-Technologie durchsetzt.

IBM hat stark in währungs- und nicht währungsbasierte Blockchain-Anwendungen investiert, die das Potenzial haben, das Unternehmen an die Spitze dieses technologischen Umbruchs zu bringen. IBM testet bereits grenzüberschreitende Zahlungen bei einem Dutzend Banken im Südpazifik mit Stellars Lumen-Token als Zwischenwährung und gründete Anfang des Jahres ein Joint Venture mit dem Schifffahrtsriesen Maersk, um Blockchain-basierte Versandlösungen zu entwickeln.

Natürlich sollten die Investoren auch verstehen, dass die Blockchain immer noch eine sich entwickelnde Technologie ist, die einiges an Wachstum vor sich hat. Sprich: die Blockchain-Sparte von IBM wird in naher Zukunft wohl kaum einen großen Beitrag leisten.

Alphabet

Ebenfalls auf dieser Liste befindet sich der Online-Suche und Werbe-Riese Alphabet (WKN:A14Y6H) (WKN:A14Y6F) — das Mutterunternehmen von Google und YouTube. Insbesondere wurden die A-Aktien (GOOGL) des Unternehmens bei Jim Simons‘ Renaissance Technologies, das 112.148 Aktien verkaufte, und Louis Bacons Moore Capital Management, das 71.300 Aktien verkaufte, vollständig abgebaut. Insgesamt hat WhaleWisdom gezeigt, dass die großen Vermögensverwalter im ersten Quartal etwa 10 Mio. Nettoaktien der Klasse A von Alphabet veräußert haben.

Während die Sorgen um Apple und IBM klar sind, ist der Pessimismus um Alphabet nicht ganz so deutlich. Die Geldmanager sind wahrscheinlich aus zwei spezifischen Gründen ausgestiegen.

Zunächst gab es im ersten Quartal die erste Korrektur an der Börse seit zwei Jahren. Da Werbung von einer starken Wirtschaft abhängt und die Suchplattform von Google von Werbung abhängig ist, gab es wahrscheinlich einige Befürchtungen, wie sich eine sich möglicherweise verlangsamende Wirtschaft und ein volatiler Markt auf die Werbeausgaben auswirken könnten. Das zweite Problem würde ich auf die steigenden Traffickosten (traffic-acquisition costs = TAC) für die mobile Suche zurückführen, die das Potenzial haben, die Margen zu belasten.

Allerdings macht ein Verkauf nicht viel Sinn, wenn man das Gesamtbild mit seinen Vorzügen ansieht. Google Properties, das die Suche und YouTube einschließen, verzeichneten einen Umsatzzuwachs um 59 % im Jahresvergleich, bis knapp 22 Mrd. US-Dollar. In der Zwischenzeit stieg der Umsatz des Cloud-Geschäfts, das auch Hardware-Umsätze umfasst, von 3,2 Mrd. US-Dollar im Vorjahresquartal auf 4,3 Mrd. US-Dollar im ersten Quartal 2018. Ein guter Teil dieses Anstiegs war das Ergebnis der Einbeziehung des Smart-Home-Thermostats von Nest, aber das organische Wachstum liegt weiterhin im zweistelligen Prozentbereich.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 18.05.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.