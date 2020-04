3 Aktien, die das Coronavirus mit Sicherheit überstehen werden

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Durch die Coronakrise sind viele Aktien im Wert gefallen, teilweise ohne jegliche fundamentale Begründung. Es liegt nahe, dass die Anteile an manchen Unternehmen einfach aus der Angst heraus abverkauft worden sind. Für unternehmensorientierte, langfristig denkende Investoren sollten jedoch kurzfristige Kursschwankungen keine Rolle spielen.

Smarte Investoren, die einen langfristigen Vermögensaufbau im Sinn haben, sehen die Kursschwankungen vielmehr als Chance, Aktien zu besonders attraktiven Preisen einsammeln zu können.

Manche Aktien sind stärker und manche weniger stark gefallen – einige davon haben sich bereits seit dem größten Kurseinbruch erholt. Unabhängig davon, wo die Aktienkurse morgen oder in der kommenden Woche stehen könnten, sollten clevere Investoren sich mit großartigen Unternehmen auseinandersetzen, von denen man Anteile einsammeln könnte, sobald sich die nächste Möglichkeit ergibt.

Die drei Unternehmen, die wir uns in gleich gemeinsam ansehen werden, weisen allesamt solide Geschäftsmodelle auf, die vor allem besonders abweisend gegenüber dem Coronavirus wirken dürften. Daher ist es recht wahrscheinlich, dass alle drei Unternehmen sicher durch die Krise navigieren werden und sogar davon profitieren könnten.

Amazon

Amazon (WKN: 906866) profitiert bereits seit Jahren vom E-Commerce-Trend. Jetzt, wo viele Leute lieber zu Hause bleiben und überhaupt manche Güter gar nicht mehr im Einzelhandel erworben werden können, da die Geschäfte geschlossen sind, rückt Amazon in den Fokus vieler Menschen.

Kein Wunder, dass Amazon verkündet hat, Tausende von neuen Mitarbeitern einzustellen. Offenbar rechnet der E-Commerce-Riese mit stark steigender Nachfrage, die es zu bewältigen gilt. Und auch nach Corona könnte damit nicht Schluss sein. Einige Einzelhändler werden die finanziellen Schwierigkeiten nicht überstehen und vermutlich aus dem Markt ausscheiden, was zu mehr Marktanteilen für Amazon führen könnte.

Okta

Das SaaS-Unternehmen Okta (WKN: A2DNKR), das Software und Dienstleistungen für Identitäts- und Zugriffsverwaltung anbietet, erfreut sich zunehmender Beliebtheit. In Zeiten, in denen Cybersecurity immer wichtiger wird, scheint auch jede Menge Wachstumspotenzial für Okta vorhanden zu sein, das das Unternehmen bisher gut zu nutzen wusste.

Obwohl Unternehmen während der Coronakrise durchaus den Rotstift ansetzen müssen, werden vermutlich die wenigsten hier anfangen zu sparen. Heutzutage können sich Unternehmen nicht leisten, Cyberkriminalität eine Chance zu geben. Möglicherweise werden während der Krise nicht allzu viele Neukunden zu Okta strömen, doch der Wachstumstrend könnte möglicherweise danach ungebrochen fortgeführt werden.

Zoom

Zoom (WKN: A2PGJ2) ist als Anbieter für Videokommunikation wohl einer der größeren Profiteure dieser Krise. Durch Ausgangsbeschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen greifen immer mehr Unternehmen auf die Technologie von Zoom zurück, die sich offenbar vor allem in Nordamerika einer immer größeren Beliebtheit erfreut.

Es handelt sich hierbei zwar um einen kurzfristigen Effekt, solange die Coronakrise anhält, allerdings ist es durchaus denkbar, dass auch danach Zoom weiterhin gut im Kurs stehen könnte. Immerhin entdecken viele Unternehmen möglicherweise die Vorteile einer einfachen Videokommunikation, bei der sich vor allem auch bei Meetings zukünftig Geld für teure Geschäftsreisen sparen lässt.

Halte die Augen offen

Die Kurse dieser drei Aktien sind in den letzten Wochen bereits wieder gestiegen, da zunehmend Marktteilnehmer die Vorteile der Geschäftsmodelle erkannt haben. Amazon konnte sogar eine regelrechte Rallye hinlegen und ein neues Rekordhoch verzeichnen.

Nichtsdestotrotz lohnt es sich, vielversprechende Unternehmen zu beobachten. Schließlich weiß man nie, wann sich eine neue, günstige Kaufgelegenheit ergeben könnte.

The post 3 Aktien, die das Coronavirus mit Sicherheit überstehen werden appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Jetzt Aktien während des Marktcrashs günstig kaufen Viele Anleger sind nervös, wenn Kurse nachgeben oder sogar abstürzen. Für langfristig eingestellte Anleger kann solch ein Szenario jedoch eine großartige Einstiegs-Chance darstellen. Und sie legen damit den Grundstein für ein mögliches Vermögen mit Aktien.

Jetzt: unsere Top Liste der Aktien, die sich aktuell zum Kauf anbieten – Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen, gesunden Bilanzen und der Chance auf Kursverdopplung.

Klick einfach hier, um mehr zu erfahren.



Caio Reimertshofer besitzt keine der erwähnten Aktien. John Mackey, CEO von Amazon-Tochter Whole Foods Market, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon, Okta und Zoom Video Communications und empfiehlt die folgenden Optionen: Short January 2022 $1940 Call auf Amazon und Long January 2022 $1920 Call auf Amazon und Short May 2020 $120 Call auf Zoom Video Communications.

Motley Fool Deutschland 2020