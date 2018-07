3 Aktien, die in 5 Jahren aus 5.000 Euro 10.000 Euro gemacht haben

Weitere Suchergebnisse zu "Fortive":

Du musst keine berühmten Aktien kaufen, um Geld am Aktienmarkt zu verdienen, und du musst auch nicht die nächste heiße Branche finden. Hättest du Aktien von vergleichsweise langweiligen Unternehmen gekauft wie Roper Technologies (WKN:883563), Danaher Corporation (WKN:866197) und Illinois Tool Works (WKN:861219) hätte sich deine Investition in den letzten fünf Jahren verdoppelt.

Roper Technologies

Das Geschäftsmodell von Roper umfasst den Kauf von hochmargigen Nischenunternehmen, die nur wenig Anlagevermögen benötigen. Damit erzeugt es viel freien Cashflow (FCF), mit dem es weitere Unternehmen kauft. Wenn man diese Strategie streng weiterverfolgt, dann könnte man mit einer bunten Mischung an Unternehmen dastehen, die nichts miteinander zu tun haben.

Und beides ist tatsächlich passiert. Und beides war gut für das Unternehmen. Ropers diversifiziertes Portfolio reicht von RF Technologien (Maut) über Rechtsberatung, Bauunternehmen, Softwareunternehmen bis hin zu medizinischen Unternehmen, wissenschaftlicher Bildverarbeitung, Messausrüstung, Pumpen und Energiesystemen.

Kurz und knapp, Roper hat das Geld seiner Investoren in den letzten fünf Jahren hauptsächlich dank eines hervorragenden Managements verdoppelt. Und da Roper weiterhin auf Einkaufstour ist, dürften die kommenden fünf Jahre ähnlich rosig aussehen.

Danaher Corporation

Es ist leicht, einem Management-Team den Erfolg abzusprechen, wenn es behauptet, es habe die Art, wie ein Unternehmen zu führen ist, neu definiert. Aber Danaher ist über jede Kritik erhaben. Die Aktie hat sich in den letzten fünf Jahren verdoppelt. Über die letzten zehn Jahre liegt der Gewinn bei 246 %. Die Führungsriege des Unternehmens ist so gut angesehen, dass der frühere CEO Larry Culp nun ein wichtiger Teil des Plans von General Electric ist, um dort den Turnaround zu schaffen.

Das “Danaher Business System” (DBS) ist eine Reihe ständiger Verbesserungsprinzipien. Diese bauen auf der Erfüllung der Kundenwünsche und –Anforderungen sowie den Planungsprozessen auf. Gemessen wird der Erfolg in Leistungseinheiten. Der Zyklus wird beständig wiederholt. Der Erfolg des Unternehmens beruht auf dem Kauf von Unternehmen in Bereichen, die sich ergänzen. Dann wird das DBS auf sie angewendet, um die operative Leistung zu steigern.

Diese Strategie hat funktioniert. Aber plötzlich hatte Danaher eine Sammlung an Unternehmen, die in zwei Lager fielen und unterschiedliche Investitionsprofile hatten. Die erste Gruppe waren Industrieunternehmen, die zyklisch waren und viel Cashflow generierten. Diese Gruppe wurde in das Unternehmen Fortive Corporation (WKN:A2AJ0F) ausgegliedert. Die zweite Gruppe umfasst Unternehmen, die sich auf den Gesundheitssektor konzentrieren. Sie blieben im Unternehmen. Lustigerweise sagt das neue Unternehmen, dass es das Fortive Business System (FBS) umsetzt.

Egal, ob DBS oder FBS, die Handlungsprinzipien beeinflussen die Zukunft genauso, wie sie deren Vergangenheit gestaltet haben.

Illinois Tool Works

Man kann nur schwer leugnen, dass ein Mehrbranchenunternehmen den Wirtschaftszyklen ausgesetzt ist. Daher musste Illinois Tool Works eine Verlangsamung seines Umsatzwachstums während der Industrierezession 2015/2016 in den USA hinnehmen.

Um zu verstehen, wie und warum, musst du bis zum Jahre 2012 zurückgehen. Damals startete das Unternehmen seine Enterprise Strategie, die eine Neuausrichtung und eine Verbesserung der Margen und der Produktivität zum Ziel hatte. Der Ausgangspunkt ist die 80-20-Regel (auch als Paretoprinzip bekannt). Diese sagt, dass 80 % des Umsatzes von 20 % seiner Kunden erwirtschaftet wird.

Das Management schaut optimistisch in die Zukunft und ist überzeugt, dass es seine Margen mithilfe dieser Strategie weiter erhöhen kann. Dies ist wichtig, da einige der Endmärkte (Automotive und Lebensmittelausrüstung) 2018 zu schwächeln scheinen.

Lektion für die Investoren

Endmärkte helfen offensichtlich, aber der Schlüssel für alle drei Unternehmen, um das Geld ihrer Investoren in den letzten fünf Jahren zu verdoppeln, ist die Umsetzung ihres Businessplans. Es ist eine unbequeme, aber wichtige Erinnerung daran, dass ein großartiges Unternehmen in allen Phasen des Wirtschaftszyklus gut ist.

