3 Aktien, die 2019 noch einmal ihren Wert verdoppeln könnten

Soll keiner sagen, dass dies ein mäßig gutes Jahr für Investoren war. Viele Aktien haben in diesem Jahr gut an Wert zulegen können und dazu gehören etwa 50 Unternehmen mit Marktkapitalisierungen von über 1 Milliarde USD, die ihren Wert 2018 mehr als verdoppeln konnten. Was aber, wenn das noch lange nicht alles war?

Ich habe hier gleich drei Vorschläge an Aktien, die 2019 noch einmal ihren Wert verdoppeln könnten. Square (WKN:A143D6), Glu Mobile (WKN:A0MLUQ) und Etsy (WKN:A14P98) haben 2018 die Anleger außerordentlich erfreut. Können die drei nochmal die magische Hürde von 100 % Zuwachs knacken?

Square: Ein Plus von 101 %

Der Hightech-Händler für Zahlungsabwicklung war in den vergangenen beiden Jahren heiß. Sollte sich 2019 der Wert noch einmal verdoppeln, wäre dies dann das dritte Jahr in Folge, dass die Aktie eine Rendite von über 100 % erzielt. Der Hattrick, sozusagen.

Man kann leicht nachvollziehen, warum der Markt Square schätzt. In den letzten sieben Quartalen verzeichnete die Aktie ein beschleunigtes Umsatzwachstum, eine Entwicklung, die im ersten Quartal 2017 mit einem Umsatzanstieg von 21 % gegenüber dem Vorjahr begann und sich im letzten Quartal auf 51 % erhöhte. Der bereinigte Umsatz wächst noch schneller und stieg im dritten Quartal um 68 %.

Es wird 2019 schwieriger werden, die Messlatte mit jedem Quartal höher zu legen. Da die Square-Plattform jedoch weiterhin um Händler wirbt und die Cash App bei den Verbrauchern an Bedeutung gewinnt, ist es schwierig, gegen den Marktliebling zu wetten, bis er irgendwann mal nachlässt.

Glu Mobile: Ein Plus von 104 %

Eine heiße App kann für einen kleinen Mobile Gaming-Entwickler Wunder wirken, und Glu Mobile hat ein Händchen dafür, einen Hit zu landen, gerade dann, wenn Apps nicht mehr ganz so beliebt sind. Der jüngste Gewinner von Glu Mobile ist Design Home, ein Spiel, bei dem die Spieler zu Innenarchitekten werden. Seit mehr als einem Jahr ist es die wichtigste Quelle von Glu Mobile und macht 41 % der Bruttobuchungen im letzten Quartal aus. Covet Fashion und Kim Kardashian: Hollywood waren frühere Knaller, die letztlich der nächsten Sticky App wichen.

Der Erfolg von Glu Mobile in den letzten zwei Jahren – auch 2017 hat man den Wert fast verdoppelt – ergibt sich aus der defensiven Prognose, die man mit jedem Quartalsbericht weiter nach oben treibt. Das Wachstum bei Glu Mobile mag sich verlangsamen, aber man ist immer noch nicht an dem Punkt, an dem man unbedingt einen weiteren Megahit im App Store benötigt. Die vier größten Veröffentlichungen verzeichneten allesamt im vergangenen Quartal ein zweistelliges prozentuales Buchungswachstum. Irgendwann werden diese Quellen versiegen, klar, aber bis dahin hat Glu die Gaming-App-Spieler auf seiner Seite.

Etsy: Steigerung um 164 %

Der führende Online-Marktplatz für Kunsthandwerk gewinnt immer mehr an Bedeutung. Der Umsatz stieg im letzten Quartal um 41 %, und sein bereinigter Gewinn lag doppelt über dem, was die Analysten an der Wall Street erwartet hatten. Und Etsy hat im vergangenen Jahr tatsächlich Zahlen geliefert, die die Analysten wie Trottel aussehen ließen.

Quartal Schätzung Einnahmen pro Aktie Tatsächliche Einnahmen pro Aktie Steigerung Q4 2017 0,09 USD 0,36 USD 300 % Q1 2018 0,06 USD 0,10 USD 67 % Q2 2018 0,04 USD 0,07 USD 75 % Q3 2018 0,07 USD 0,15 USD 114 %

Der große Faktor für den jüngsten Anstieg war die Entscheidung, die Verkaufsgebühren im Juni zu erhöhen. Das hätte die Verkäufer abschrecken können, aber zum Glück für die Investoren war das nicht der Fall. Etsys Verkäuferbasis ist im vergangenen Jahr um 8 % gestiegen, wobei der Brutto-Warenumsatz in diesem Zeitraum um 20 % gestiegen ist. Es ist eine Win-Win-Win-Situation: Verkäufer machen mehr Umsatz. Käufer finden auf der Website eine größere Auswahl an Kunstobjekten. Und die Anleger profitieren von der explosionsartigen Margenausweitung, die sich aus den höheren Gebühren ergibt.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Etsy und Square. Rick Munarriz besitzt keine der angegebenen Aktien.

Dieser Artikel erschien am 3.12.2018 auf Fool.com. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschsprachigen Leser an der Diskussion teilnehmen können.