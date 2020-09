3 Aktien, die 1.000 US-Dollar in mehr als 125.000 US-Dollar verwandelten

Weitere Suchergebnisse zu "NextEra Energy":

Die meisten Investoren träumen davon, eine Aktie zu finden, die eine kleine Investition in einen großen zukünftigen Gewinn verwandeln kann. Es gibt viele Geschichten über Aktien, die genau dies getan haben, insbesondere im Technologiesektor.

Doch obwohl bekannte Technologieaktien die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sind sie nicht die einzigen, die es Anlegern ermöglicht haben, aus einer kleinen Startposition heraus massive Gewinne zu erzielen. Drei eher überraschende langfristige Gewinner sind der REIT Federal Realty Trust (WKN: 985247), der Energieversorger NextEra Energy (WKN: A1CZ4H) und das Pipelineunternehmen Enbridge (WKN: 885427). Sie haben jeweils 1.000 US-Dollar in mehr als 125.000 US-Dollar verwandelt. Hier erfährst du, wie sie es gemacht haben.

Eine hohe Rendite erwirtschaften

NextEra Energy hat im Laufe der Jahre massiven Wohlstand geschaffen. Seit der Umwandlung in eine Holdinggesellschaft im Jahr 1984 ist diese Kombination von Stromversorger und Produzent erneuerbarer Energien sprunghaft gewachsen. Das Unternehmen hat aus einer Investition von 1.000 US-Dollar allein 27.500 US-Dollar an Aktienkursgewinnen gemacht. Rechnet man jedoch alle Dividenden hinzu, die im Laufe der Jahre gezahlt wurden, ergibt sich eine unglaubliche Rendite von 125.000 US-Dollar.

Ausschlaggebend für den massiven Gesamtertrag des Unternehmens war seine Fähigkeit, Gewinne und Dividenden überdurchschnittlich zu steigern. Zum Beispiel hat NextEra seit 2004 seinen bereinigten Gewinn pro Aktie (EPS) um 8,4 % pro Jahr gesteigert. Die Dividende ist mit einer Rate von 9,4 % noch schneller gewachsen.

Trotz dieses kräftigen Dividendenwachstums hat das Versorgungsunternehmen mit 60 % seiner Gewinne eine der niedrigsten Ausschüttungsquoten in der Branche. Damit liegt es weit unter dem Durchschnitt von 65 % seiner vergleichbaren Konkurrenten. Die überdurchschnittliche Wachstumsrate hat NextEra in die Lage versetzt, marktschlagende Gesamtrenditen zu erzielen: Es hat die Rendite des S&P 500 in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. Dieser Trend scheint sich fortzusetzen, da der Energieversorger erwartet, dass er seine Erträge und Dividenden bis mindestens 2022 jährlich um 8 bzw. 10 % steigern kann.

Massive langfristige Erträge fördern

Der kanadische Pipeline-Riese Enbridge war über die Jahre hinweg eine unglaubliche Wohlstandsmaschine. Investoren, die vor etwa vier Jahrzehnten 1.000 US-Dollar in die Aktien des Unternehmens gepumpt haben, sahen, wie diese Summe auf fast 36.000 US-Dollar anstieg. Rechnet man die Dividenden hinzu, so ergibt sich eine Gesamtrendite von 150.000 US-Dollar.

Die Fähigkeit des Unternehmens, seine Gewinne und Dividenden stetig zu steigern, hat diese marktschlagende Rendite beflügelt. Insgesamt hat Enbridge seine Dividende in jedem der letzten 25 Jahre erhöht, wobei die Ausschüttung in diesem Zeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 11 % gestiegen ist. Dies trug dazu bei, dass die durchschnittliche jährliche Gesamtrendite für die Aktionäre in diesem Zeitraum 15,8 % betrug. Damit lag sie deutlich über der Gesamtrendite des S&P 500 von 10,6 %.

Dieses rasante Wachstum wurde durch Enbridges Fähigkeit zur Entwicklung und zum Erwerb neuer Öl- und Gaspipelines, Gasverteilungs- und Gasspeicheranlagen sowie Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien angetrieben. In der Zwischenzeit verfügt das Unternehmen über reichlich Schwung, um sein Wachstum fortzusetzen. Es erwartet, dass es seinen Cashflow bis mindestens 2022 jährlich um 5 bis 7 % steigern wird, da es weiterhin in neue Energieinfrastrukturanlagen investiert.

Ein König des Dividendenwachstums

Der Eigentümer von Einkaufszentren Federal Realty Investment Trust hat über die Jahre hinweg Wohlstand geschaffen. Der REIT hat seine Dividende 53 Jahre lang in Folge erhöht und gehört damit zur höchsten Elite-Kategorie der Dividendenkönige. Er ist der einzige REIT mit dieser Bezeichnung und nur eines von insgesamt 30 Unternehmen.

Diese bemerkenswerte Beständigkeit hat es dem Federal Realty Investment Trust ermöglicht, erstaunliche langfristige Renditen zu erzielen. Insgesamt hat der REIT eine Investition von 1.000 US-Dollar in eine Aktienkurssteigerung von mehr als 26.000 US-Dollar verwandelt. Rechnet man die Dividenden hinzu, so ergibt sich ein beeindruckender Gewinn von 180.800 US-Dollar.

Die Fähigkeit, all diesen Wert zu schaffen, wird durch die Konzentration auf den Besitz hochwertiger Immobilien in den besten Märkten gefördert. Das hat es dem Unternehmen ermöglicht, die Mieten kontinuierlich zu erhöhen und seine Immobilien nach Bedarf in höhere und bessere Nutzungen umzuwandeln. Dazu gehört zum Beispiel das Hinzufügen von Wohnungen und Büros an begehrten Standorten. Außerdem konnte es die Schwäche des Einzelhandelssektors ausgleichen, da es seine Immobilien auf Sektoren mit einer höheren Nachfrage ausrichtet. Aus diesem Grund sollte der REIT in den kommenden Jahren weiter wachsen können, wenn er zusätzliche Standorte neu entwickelt, um diese für die Zukunft zu positionieren.

Unterschätze die Kraft von Dividenden nicht

NextEra, Enbridge und Federal Realty haben im Laufe der Jahre Investitionen von nur 1.000 US-Dollar in massive Erträge verwandelt. Das Bemerkenswerteste an diesen Gewinnen ist, dass der Großteil der Erträge aus Dividenden stammt. Und alle drei Unternehmen haben diese im Laufe der Jahre stetig gesteigert. Aus diesem Grund sollten Anleger das vermögensbildende Potenzial scheinbar langweiliger Dividendenaktien nicht ignorieren.

