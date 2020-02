3,8 Millionen Kinder in Simbabwe wegen Klima- und Wirtschaftskrise von Hunger bedroht

Berlin (ots) - Das Zusammenspiel von Klima- und Wirtschaftskrise in Simbabwe hatimmer dramatischere Folgen für die Kinder. Nach einer Untersuchung von Save theChildren sind 3,8 Millionen Mädchen und Jungen in Simbabwe von Hunger bedroht.Ohne eine deutliche Aufstockung der humanitären Hilfe ist das Leben dieserKinder in Gefahr, warnt die Kinderrechtsorganisation.Erste Ergebnisse einer umfassenden Untersuchung von Save the Children zurSituation in Simbabwe zeigen: Viele Kinder bekommen nur eine Mahlzeit am Tag. UmTrinkwasser zu holen, müssen sie stundenlang laufen, was sie einem erhöhtenRisiko von Gewalt und Missbrauch aussetzt. Kinder werden aus der Schulegenommen, damit sie arbeiten können oder weil sich ihre Eltern das Schulgeldnicht mehr leisten können. Mädchen werden an wohlhabendere Familien verheiratet."Die Menschen in Simbabwe sind schon in den vergangenen Jahren an ihre Grenzengestoßen. Jetzt stehen sie am Rande des Zusammenbruchs. Internationale Akteure -Regierungen, Nichtregierungsorganisationen und Geber - müssen jetzt an einemStrang ziehen und die Hilfe erhöhen", sagt William Lynch, Länderdirektor vonSave the Children in Simbabwe. "Die Simbabwer haben kaum noch Möglichkeiten,ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Außerdem ist das Gesundheitssystem insWanken geraten. Es gibt einen Anstieg unbegleiteter Geburten und einen Rückgangvon Impfungen."Mindestens 7,7 Millionen Menschen sind in Simbabwe von Nahrungsmittelknappheitbetroffen, darunter 3,8 Millionen Kinder. Familien ergreifen immer drastischereMaßnahmen, um zu überleben. Sie reduzieren ihre Mahlzeiten, verkaufen Vieh undWertgegenstände oder verlassen ihre Heimat.Simbabwe steckt in der schlimmsten Wirtschaftskrise seit 2008. DieInflationsrate ist laut IWF die höchste der Welt. Geldknappheit,Staatsverschuldung, hohe Arbeitslosigkeit und steigende Kosten fürGrundnahrungsmittel und Dienstleistungen machen die Lage für die Menschenhoffnungslos. Hinzu kommt die regionale Klimakrise, ausgelöst durch die schwereDürre im Jahr 2018. Die sporadischen Regenfälle zwischen November 2019 undJanuar 2020 führten aufgrund des stark ausgetrockneten Bodens vielerorts zuÜberschwemmungen und Bodenerosionen. Die Landwirtschaft ist deswegen starkeingeschränkt. Viele Bauern haben ihre Ernte verloren.Save the Children arbeitet seit 1983 in Simbabwe. Die Organisation verstärktzurzeit ihre Nothilfe, um den am meisten gefährdeten Kindern zu helfen.Medizinische Notfallteams von Save the Children untersuchen die Lage vor Ort undsetzen Programme in den Bereichen Gesundheit, Ernährung sowie Zugang zu Wasserund Sanitäranlagen auf, um das Risiko von Krankheitsausbrüchen zu verringern.Über Save the ChildrenIm Nachkriegsjahr 1919 gründete die britische Sozialreformerin undKinderrechtlerin Eglantyne Jebb Save the Children, um Kinder in Deutschland undÖsterreich vor dem Hungertod zu retten. Heute ist die inzwischen größteunabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt in über 120 Ländern im Einsatz.Save the Children ist da für Kinder in Kriegen, Konflikten und Katastrophen -seit 100 Jahren und darüber hinaus. Diese Kinder zu schützen, zu stärken und zufördern ist das zentrale Anliegen der Organisation. Die Schwerpunkte der Arbeitliegen in den Bereichen Schule und Bildung, Schutz vor Ausbeutung und Gewaltsowie Überleben und Gesundheit. Save the Children setzt sich ein für eine Welt,die die Rechte der Kinder achtet. Eine Welt, in der alle Kinder gesund undsicher leben und frei und selbstbestimmt aufwachsen können.Pressekontakt:Save the Children Deutschland e.V.Pressestelle - Susanne SawadogoTel.: +49 (30) 27 59 59 79 - 120Mail: susanne.sawadogo@savethechildren.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/106106/4530804OTS: Save the Children Deutschland e.V.Original-Content von: Save the Children Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell