3,8 Milliarden Gründe, warum diese renditestarke Aktie ein guter Kauf ist

Brasiliens Wirtschaft befand sich vor zwei Jahren in einer schlimmen Situation. Da die Preise für Rohstoffe wie Öl gefallen waren und ein politischer Skandal die Nation erschütterte, war die Wirtschaft in eine tiefe Rezession gerutscht. In diesem Umfeld würden die meisten ausländischen Investoren brasilianische Vermögenswerte unbedingt meiden.

Brookfield Infrastructure Partners (WKN:A0M74Z) hingegen ist nicht wie andere Anleger – das Unternehmen erkennt Chancen, wo andere nur Probleme sehen. Das führte dazu, dass man in dieser turbulenten Zeit gleich mehrere Deals in Brasilien eintütete, darunter den Kauf einer großen Beteiligung an einem Erdgasleitungssystem vom Ölriesen Petrobras (WKN:932443). Dieser Deal hat sich im Nachhinein als großartig für das Unternehmen herausgestellt, insbesondere im Hinblick auf den aktuellen Ausschreibungskrieg für ein ähnliches Pipelinesystem im Land. Das ist ein weiteres Beispiel dafür, warum Brookfield Infrastructure ein so großartiges Unternehmen ist, das man problemlos langfristig halten kann.

Foto: Getty Images

Zwei wichtige Deals

Im September 2016 vereinbarte eine von Brookfield Infrastructure geführte Partnerschaft den Erwerb einer 90 %igen Beteiligung an Nova Transportadora do Sudeste S.A. (NTS), einem fast 2.000 Kilometer langen Erdgastransportgeschäft im Südosten Brasiliens, das den Kernindustrieraum des Landes und seine bevölkerungsreichsten Bundesstaaten bedient. Brookfield und seine Partner einigten sich darauf, 5,2 Milliarden USD an Petrobras zu zahlen, das damals verzweifelt nach Bargeld suchte, um seine massive Schuldenlast zu verringern. Im Gegenzug haben sie ein „großes, qualitativ hochwertiges Versorgungsunternehmen“ erworben, wie CEO Sam Pollock sagte, das „in Zukunft einen wesentlichen Beitrag zu unseren Ergebnissen leisten wird, indem es stabile, inflationsgeschützte Cashflows liefert, die durch langfristige, preisgebundene Abnahmevereinbarungen gesichert sind.“ Brookfield und Partner bekommen also ohne großes Risiko Cashflows, die durch langfristige Verträge gesichert werden.

Der Transaktionswert von 5,2 Milliarden USD ist wichtig, da Petrobras derzeit ein weiteres Pipelinesystem im Land veräußert. Diesmal sucht das Unternehmen Käufer für Transportadora Associada de Gas (TAG), das sich über 4.500 Kilometer durch 10 Staaten im Nordosten Brasiliens erstreckt. Mehrere interessierte Unternehmen haben Angebote für dieses Geschäft abgegeben, darunter ein Konsortium des französischen Energieversorgers Engie und ein kanadischer Pensionsfonds. Engies ursprüngliches Angebot von 8 Milliarden USD war das höchste, allerdings planen die Franzosen, das Angebot um weitere 1 Milliarde USD zu erhöhen, wie Reuters berichtete. Damit will man sicherstellen, dass man den Zuschlag bekommt, da man die Transaktion günstig mit Schulden finanzieren kann.

Engies Angebot liegt dann 3,8 Milliarden USD über dem, was Brookfield bezahlt hat, und weit über den 5 Milliarden bis 7 Milliarden USD, die Analysten erwartet hatten. Auch wenn die TAG ein größeres Rohrleitungssystem als die NTS ist, verbraucht die Region, die das System versorgt, weniger Erdgas. Deshalb wird Engie eine viel geringere Rendite auf seine Investition erzielen als die 13 %, die Brookfield aus seine Beteiligung an NTS holt.

Geschäfte machen, die auch Wert schaffen

Die NTS-Akquisition ist nur eines der vielen Beispiele für Brookfields ausgeklügelte Fähigkeit, Deals zu machen. Während dieser Deal die Fähigkeit des Unternehmens hervorhebt, Wert zu kaufen, hat das Unternehmen auch ein Händchen für das richtige Timing. Das war der Fall, der zu dem NTS-Deal führte, da das Unternehmen die Stromübertragungsgeschäfte Cross-Sound Cable und Ontario Transmission gegen einen Spitzenpreis verkaufte, da die neuen Eigentümer nur eine Rendite im mittleren einstelligen Prozentbereich ihrer Investitionen erzielen werden. Brookfield nutzte dann diesen Erlös, um NTS und ein weiteres Versorgungsunternehmen in Südamerika zu Preisen zu kaufen, mit denen es eine Rendite im niedrigen zweistelligen Bereich erzielen kann.

Das Unternehmen ist derzeit dabei, einen ähnlich schlauen Deal einzusacken. Anfang des Jahres hat man durch den Verkauf von Transelec, ein Stromunternehmen in Chile, 1,3 Milliarden USD reingeholt. Dieser Preis bedeutet, dass die neuen Eigentümer eine Rendite von 7 % auf die Investition erzielen. Brookfield arbeitet unterdessen daran, diese Erlöse sowie zusätzliches Kapital für sechs Transaktionen im Gesamtwert von 1,8 Milliarden USD einzusetzen, darunter der Kauf des Erdgasförder- und -verarbeitungsgeschäfts von Enbridge (WKN:885427) in Westkanada und eine Beteiligung an einigen Rechenzentren von AT&T (WKN:A0HL9Z). Wie davor Petrobras mussten sowohl Enbridge als auch AT&T Vermögenswerte verkaufen, um Schulden zurückzuzahlen, damit sie die Bilanzen wieder flott bekamen. Auf diese Weise konnte Brookfield diese Vermögenswerte zu hervorragenden Preisen erwerben. Insgesamt erwartet das Unternehmen, dass die Investitionen eine Rendite von 11 % auf die eingesetzten liquiden Mittel generieren. Darüber hinaus dürften diese Neuzugänge ein jährliches Cashflow-Wachstum von 5 % bis 7 % bewirken – bzw. etwa eine Verdoppelung der jährlichen Wachstumsrate von 2 % bis 3 %, die Transelec in Zukunft erzielen dürfte.

Ein Unternehmen, das weiß, wie man Wert schafft

Das geschickte Dealmaking von Brookfield Infrastructure Partners dürfte weitergehen, da man 3,8 Milliarden USD weniger ausgab als die Käufer, die jetzt bereit sind, für ein ähnliches Unternehmen in Brasilien zu zahlen. Der wertorientierte Ansatz des Unternehmens hat es ermöglicht, im Laufe der Jahre einen erheblichen Vermögenswert für seine Investoren zu schaffen, was durch die Tatsache belegt wird, dass man in den letzten zehn Jahren eine jährliche Gesamtrendite von 19 % erzielt hat. Dieser Ansatz hat dem Unternehmen auch ermöglicht, die Ausschüttung an Investoren in diesem Zeitraum mit einer jährlichen Rate von 11 % zu steigern und die Ausschüttung auf derzeit attraktive 4,7 % zu erhöhen. Die Rendite wird wohl weiterhin mit hoher Geschwindigkeit wachsen, was Brookfield Infrastructure für die Zukunft zu einem sehr, sehr guten Kauf macht.

The Motley Fool empfiehlt Aktien von Brookfield Infrastructure Partners und Enbridge. Matthew DiLallo besitzt Aktien von Brookfield Infrastructure Partners und Enbridge.

Dieser Artikel erschien am 15.10.2018 auf Fool.com. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.