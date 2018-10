3,6 % weniger Zigaretten im 3. Quartal 2018 versteuert als im Vorjahr

Wiesbaden (ots) - Im dritten Quartal 2018 wurden in Deutschland3,6 % weniger versteuerte Zigaretten produziert als im drittenQuartal 2017. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weitermitteilt, ging auch der Absatz von Zigarren und Zigarillos (-6,0 %)sowie die Menge des versteuerten Pfeifentabaks (-3,6 %) zurück. ZumPfeifentabak gehören auch Wasserpfeifentabak und neuartigePfeifentabakprodukte. Beim Feinschnitt stieg der Absatz dagegenleicht an: Im Vergleich zum Vorjahresquartal gab es ein Plus von 0,2%.Insgesamt wurden im dritten Quartal 2018 Tabakwaren im Wert von7,0 Milliarden Euro versteuert. Im Vergleich zum Vorjahresquartalblieb der Verkaufswert der versteuerten Tabakwaren unverändert.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte:Verbrauchsteuern, Telefon: +49 (0) 611 / 75 41 33,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell