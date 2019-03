3,5 Millionen neue Bienen bereits nach einem halben Jahr durch das PROJEKT 2028 von Hektar Nektar

Finanztrends Video zu



Wien (ots) - Insgesamt zehn Prozent mehr an Bienen bis 2028 - das sind 100.000neue Bienenvölker - lautet das ambitionierte Ziel von PROJEKT 2028, eineInitiative von Hektar Nektar.Gute Nachrichten zum Frühlingsbeginn: "Es gibt bereits jetzt schon 3,5 MillionenBienen mehr durch das Projekt 2028, bei dem ImkerInnen und Unternehmen vernetztwerden", freuen sich Mark und Martin Poreda vom Wiener Startup Hektar Nektarüber den erfolgreichen Start des Projektes. Dabei werden aktuell bereits 70ImkerInnen von deutschen und österreichischen Unternehmen unterstützt. Mit dabeisind bekannte Unternehmen wie NTS Netzwerk Telekom Service, kununu, Weleda, MaxCatering, STO GmbH und kaiserweb aus Österreich sowie aus Deutschland agaSaat,das Staatliche Hofbräuhaus München und Warenhandels-Contor Uetersen GmbH. DieVielfalt der Unternehmen zeigt die Unabhängigkeit beim Bienenschutz-Engagementvon Unternehmensgröße und Branche, sie legen damit eine besondere Haltung undUnternehmenskultur dar.Günther Peer, Chief Commercial Officer NTS, begründet das NTS-Engagement so:"Das Wohlergehen der Bienen ist eng mit dem Zustand unseres Ökosystemsverbunden. Der Bestand ist in Gefahr und das hätte schlechte Auswirkungen füruns alle. Bienen sind fleißige Teamworker, exzellente Kommunikatoren undverstehen es, zu netzwerken. Und wir lieben Biene Maja. Darum liegen uns diesefacettenreichen Nutztiere besonders am Herzen." Helmut Schweinester und JohannMösinger, Geschäftsführung von kaiserweb, sind ebenfalls Partner von PROJEKT2028: "Wir möchten regionale Imker unterstützen und wollen gerne unserenGeschäftspartnern, Kunden und Mitarbeitern einen Teil Natur mit auf den Weggeben."Hektar Nektar setzt bei Bienenschutz auf Unterstützung durch UnternehmenErreichen wollen Mark und Martin Poreda das Ziel durch die Zusammenarbeit mitUnternehmen, die ImkerInnen mit dem Kauf von Bienenvölkern unterstützen. "Wirbringen Unternehmen und ImkerInnen zusammen und schaffen für beide einenMehrwert", erklärt Martin Poreda den Projekthintergrund. "Letztendlichprofitieren alle von PROJEKT 2028: Die Menschen, die Bienen und die Umwelt. Unsist es wichtig, mit PROJEKT 2028 einen messbaren, nachhaltigen Bienenschutz fürUnternehmen zu ermöglichen, die keine Flächen für Bienenstöcke haben."Wie die Imkerei, Bienenschutz und Unternehmen zusammenhängenDie Honigbiene ist ein domestiziertes Tier und benötigt Pflege und Versorgungdurch ImkerInnen. ImkerInnen sind Multiplikatoren für mehr Bienen auf der Welt.Der Start in die Imkerei ist mit hohen Anfangsinvestitionen verbunden und dielaufende Betreuung verschlingt mehr Geld als man mit Bienenprodukten erlösenkann. Aktuell stellen ImkerInnen bei der Frühjahrs-Inventur fest, dass vieleihrer Schützlinge den Winter nicht überlebt haben. Speziell für Jung-ImkerInnenkann das zu einem Problem werden. Diese direkt zu unterstützen war bisher wegenfehlender Vernetzung nicht möglich. PROJEKT 2028 bringt Unterstützer undImkerInnen zusammen: Unternehmen kaufen geschulten ImkerInnen einBienen-Starter-Set und unterstützen dadurch die echte Bienenvölker-Vermehrung.Alle PROJEKT 2028-Unternehmen sind auf Hektar Nektar(https://hektarnektar.com/de/projekt2028/unternehmen/profile) mit einemFirmenprofil online und werden mit den Profilen "ihrer ImkerInnen" verbunden.Beim "Matching" achtet Hektar Nektar auf regionale Nähe und auf geschulteImkerInnen, die über das Know-how und die Ressourcen für eine Übernahme eineBienenvolkes verfügen.Über Hektar NektarHektar Nektar ist das neueste Projekt der Internet-Unternehmer Martin und MarkPoreda. Das Brüder-Paar aus Wien hat 2007 die Arbeitgeber-Bewertungsplattformkununu gegründet und 2013 an das Business-Netzwerk XING verkauft. Entsprechendihrer Maxime "mit digitalen Lösungen die Welt verbessern" nehmen sich Martin undMark Poreda mit Hektar Nektar dem Bienenschutz an. Hektar Nektar versteht sichals Online-Plattform und Initiator verschiedener Initiativen zum Bienenschutz,um die Bienenpopulation zu steigern. Seit der Gründung im Oktober 2017 hat sichHektar Nektar dem digitalen Bienenhandel über den Hektar Nektar-Marktplatzgewidmet. Seit Herbst 2018 werden mit dem PROJEKT 2028 Unternehmen dazumotiviert, ImkerInnen mit einem Imkerei-Starter-Set zu sponsern und ihnen denStart in die Imkerei zu erleichtern. In weiterer Folge sollen auch Haushalte undLandwirte in die Vision von Hektar Nektar eingeflochten werden.Die Pressemitteilung sowie Bilder zum Download finden Sie im HektarNektar-Pressebereich: https://hektarnektar.com/de/presseKontakt:Kathrin LöffelPresse | KooperationenMobil: 0043 660 926 70 96Mail:kathrin@hektarnektar.comOriginal-Content von: Hektar Nektar GmbH, übermittelt durch news aktuell