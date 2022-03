3,4 Mrd. Gründe, warum Walt Disney mit Werbung bei Disney+ eine Erfolgswelle reitet

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Walt Disney (WKN: 855686) setzt bei Disney+ auf eine werbefinanzierte, kostengünstigere Version für die Nutzer. Das soll offensichtlich helfen, um die eigenen Wachstumsziele zu erreichen. Bis zu 250 Mio. Abonnenten und zum Jahre 2024 ist es noch ein weiterer Weg. Vor allem, wenn sich immer mehr Märkte nicht mehr in der brandneuen Phase befinden.

Geringere Kosten und etwas Werbung können von den Konditionen her und für den Content ansprechend sein. Allerdings fragen sich erste Investoren, ob Walt Disney mit Disney+ einen Fehler begeht, wenn man das eigene Angebot derart vergünstigt.

Es kann eine andere Sichtweise geben. Werbung ist womöglich ein weiterer milliardenschwerer Wachstumsmarkt, den das Management nun doch ergreifen möchte. Betrachten wir 3,4 Mrd. Gründe, die nicht einmal spezifisch für diesen Streaming-Dienst sind.

Walt Disney und Disney+: 3,4 Mrd. US-Dollar mit Werbung

Ein Analyst der Fools aus den USA hat einmal nachgerechnet und digitale Werbung im Streaming-Segment ist für Walt Disney schon ein Milliardenmarkt. Allerdings nicht bei Disney+, wo es bislang keinerlei digitale Werbung gegeben hat. Hulu, ESPN sind jedoch andere Streaming-Dienste, die teilweise auf solche Formate setzen und die bereits signifikante Erfolge beim Testen dieses Formats erzielt haben.

Das heißt, dass es konzernübergreifend bei Walt Disney und Disney+ im vergangenen Geschäftsjahr 2021 3,4 Mrd. US-Dollar an Umsatz durch digitale Werbung gegeben hat. Mit einem Umsatzwachstum von 43 % im Jahresvergleich erkennen wir außerdem, dass es hier auch solide Wachstumsraten gibt. Bedenkenswert an dieser Stelle: ESPN+ und Hulu kommen insgesamt gerade einmal auf 66,6 Mio. Nutzer, was zeigt, dass der Hebel der digitalen Werbung grundsätzlich groß sein könnte.

Es scheint daher zunächst sinnvoll, wenn das Management des US-Medien- und Freizeitkonzerns auch diesen Weg bestreitet. Ein neuer Markt kann lukrativer erschlossen werden. Außerdem ist es möglich, die eigenen Mehrjahresziele durch ein größeres Interesse bedingt durch niedrigere Gebühren zu erreichen. Trotzdem gibt es ein bedeutendes Aber …

Dafür kann eine andere Kennzahl sinken

Die Umsätze für digitale Werbung kommen schließlich nicht einfach so on-top. Nein, sondern Walt Disney und Disney+ dürften durch diesen Rabatt mit weiterhin sinkenden durchschnittlichen Umsätzen je Nutzer des Streaming-Dienstes konfrontiert sein. Das heißt, dass der positive Effekt der digitalen Werbung langfristig größer sein muss als die Umsatzeinbußen beim Abo-Preis.

Eine Gefahr besteht außerdem, dass das Management von Walt Disney zwar die 2024er-Ziele bei den Abonnenten erreicht, aber die Monetarisierung nachhaltig leidet und das kostengünstigere Werbe-Format die Nicht-Werbevariante kannibalisiert. Ein Risiko besteht daher hinsichtlich der allgemeinen Monetarisierung dieses erfolgreichen Streaming-Dienstes.

Bis zu einem gewissen Grad kann digitale Werbung für Walt Disney und Disney+ daher von Vorteil sein. Aber ob das Kalkül in Summe aufgeht, das gilt es für Foolishe Investoren sehr eng zu verfolgen.

Der Artikel 3,4 Mrd. Gründe, warum Walt Disney mit Werbung bei Disney+ eine Erfolgswelle reitet ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Walt Disney. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Walt Disney und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2024 $145 Call auf Walt Disney und Short January 2024 $155 Call auf Walt Disney.

