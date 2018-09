3 400 im Ausland erworbene Ingenieurabschlüsse im Jahr 2017 anerkannt

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2017 wurden bundesweit 3 400 im Auslanderworbene Ingenieurabschlüsse als vollständig oder eingeschränktgleichwertig zu einer in Deutschland erworbenen Qualifikationanerkannt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt,folgten bei der Anerkennung landesrechtlich geregelter Berufe anzweiter Stelle Lehrerinnen und Lehrer mit 1 900 Anerkennungen und andritter Stelle Erzieherinnen und Erzieher mit 1 000 Anerkennungen.Im Jahr 2017 wurden insgesamt 8 400 im Ausland erworbeneAbschlüsse in landesrechtlich geregelten Berufen anerkannt. Dasentsprach einem Zuwachs von 18 % gegenüber 2016 (7 100Anerkennungen). Knapp zwei Drittel (5 400) aller 2017 anerkanntenBerufsabschlüsse in landesrechtlich geregelten Berufen wurden alsvoll gleichwertig zum deutschen Referenzberuf eingestuft. Bei einemDrittel (2 900) steht bis zur Erzielung der vollen Gleichwertigkeitnoch die Durchführung einer Ausgleichsmaßnahme wie zum Beispiel eineEignungsprüfung oder ein Anpassungslehrgang aus.Die Zahl der Anerkennungen landesrechtlich geregelter Berufemachte 2017 gut ein Viertel (28 %) der deutschlandweitenAnerkennungen (30 200) aus. Der größere Anteil entfiel auf 21 800Anerkennungen für bundesrechtlich geregelte Berufe (2016: 19 200).Am häufigsten wurden nach Landesrecht Ausbildungsabschlüsse ausEU-Ländern (3 500), Asien (2 600) und dem übrigem Europa (1 700)anerkannt. Die Ausbildungsstaaten mit den häufigsten Abschlüssenwaren Syrien (1 700), Polen (700) und die Russische Föderation (500).Seit Juli 2014 sind in allen Bundesländern Gesetze zur Anerkennungvon im Ausland erworbenen Berufsabschlüssen in Kraft. Sie regeln dieAnerkennung von den Berufen, die in Deutschland dem Landesrechtunterliegen. Die Ländergesetze orientieren sich weitgehend amBerufsqualifikationsfeststellungsgesetz des Bundes (BQFG). Diesesregelt die Anerkennung von den in Deutschland dem Bundesrechtunterliegenden Berufen. Für die Jahre 2016 und 2017 legt dasStatistische Bundesamt nun erstmals Bundesergebnisse überAnerkennungen bei landesrechtlich geregelten Berufen vor. Die Angabenstammen aus den amtlichen Datenerhebungen zu den Anerkennungsgesetzender Länder.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte:Berufsbildungsstatistik,Telefon: +49 (0) 611 / 75 44 62www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell