Berlin/Bonn (ots) - Bereits zum zehnten Mal präsentierte CarmenNebel am vergangenen Samstag, dem 29. September, die ZDF-Spendengala"Willkommen bei Carmen Nebel" live aus dem Velodrom Berlin. Mitgroßem Erfolg bat die Moderatorin bei ihren über 3,6 MillionenZuschauern um Spenden für die Deutsche Krebshilfe. Unterstützt wurdesie dabei von zahlreichen prominenten Gästen."Es ist wichtig, dass wir die Eltern auffangen. Sie brauchen denAustausch mit anderen Eltern, die auch ein krebskrankes Kind haben."Schlagerstar Andrea Berg berichtete in der Sendung von ihrem Besuchdes Familienhauses EKKstein in unmittelbarer Nähe derUniversitätskinderklinik Jena. Hier können sich krebskranke Kindergemeinsam mit ihren Eltern vom Klinikalltag zurückziehen. DieDeutsche Krebshilfe hat den Neubau mit 250.000 Euro gefördert. Dr.Fritz Pleitgen sagte im Gespräch mit Andrea Berg und Carmen Nebel,warum solche Einrichtungen wichtig sind: "Ein krebskrankes Kindbraucht die Nähe seiner Eltern. Das hilft bei der Behandlung undträgt zur Krankheitsbewältigung bei."Viele prominente Gäste waren in der Sendung dabei, um Menschen miteiner Krebserkrankung tatkräftig zu unterstützen. Moderatorin BarbaraSchöneberger nahm im Rahmen der Spendenaktion "Wer singt, gewinnt!"gemeinsam mit Andreas Gabalier 12.500 Euro für den guten Zweck ein.Ihre Aufgabe: Drei Lieder von bekannten deutschsprachigen Künstlerntextsicher weitersingen, welche zuvor über eine Videowand angespieltwurden.Musikalisch umrahmten die Benefizgala Stars wie Andrea Bocelli,Vanessa Mai, Andreas Gabalier, Heino, Vicky Leandros, Lena Valaitisund Francine Jordi. Gemeinsam mit Carmen Nebel riefen sie dieZuschauer auf, für die Arbeit der Deutschen Krebshilfe zu spenden.Bei der Spendengala kamen 3,2 Millionen Euro für die DeutscheKrebshilfe zusammen.Fritz Pleitgen dankte allen Beteiligten für ihren engagiertenEinsatz sowie den zahlreichen Spendern für ihre Unterstützung: "Ichbin sicher, dass der Krebs mehr und mehr in Schach gehalten werdenkann. Auch mit der Hilfe dieses tollen Publikums, das uns soengagiert unterstützt. Das rührt mich sehr."Seit 2008 sind die Zuschauer der Live-Sendung "Willkommen beiCarmen Nebel" wichtige Mitstreiter im Kampf gegen den Krebs. In denvergangenen zehn Jahren wurden im Rahmen der jährlichen Spendengalaüber 30 Millionen Euro für die Deutsche Krebshilfe gesammelt.Das Spendenkonto der Deutschen Krebshilfe lautet: 91 91 91 bei derKreissparkasse Köln (BLZ 370 502 99), IBAN: DE65 3705 0299 0000 919191,BIC: COKSDE33XXX.Weitere Informationen über die Arbeit und Projekte der DeutschenKrebshilfe unter www.krebshilfe.de.