3,0 % mehr Umsatz im Handwerk im Jahr 2016

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2016 stiegen die im Rahmen derUmsatzsteuervoranmeldung gemeldeten Umsätze im zulassungspflichtigenHandwerk um 3,0 % gegenüber dem Jahr 2015. Dies teilt dasStatistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisseanlässlich der vom 8. bis 14. März 2017 stattfindendenInternationalen Handwerksmesse in München mit. Diejahresdurchschnittliche Zahl der im zulassungspflichtigen HandwerkBeschäftigten stieg im Jahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 0,1 %.In allen sieben Gewerbegruppen des zulassungspflichtigen Handwerkswurden in der Umsatzsteuervoranmeldung 2016 höhere Umsätze als imJahr 2015 gemeldet. Die größte Umsatzsteigerung gab es imKraftfahrzeuggewerbe (+ 5,2 %). Am geringsten stieg der Umsatz imLebensmittelgewerbe (+ 1,3 %) sowie in den Handwerken für dengewerblichen und den privaten Bedarf (jeweils + 1,4 %).In vier der sieben Gewerbegruppen des zulassungspflichtigenHandwerks waren im Jahr 2016 durchschnittlich mehr Personenbeschäftigt als im Vorjahr. Im Gesundheitsgewerbe nahm die Zahl derBeschäftigten gegenüber dem Vorjahr am stärksten zu (+ 1,0 %) währendsie in den Handwerken für den privaten Bedarf am stärksten abnahm (-1,2 %).Die vollständige Pressemitteilung (inklusive PDF-Version) mitTabelle sowie weitere Informationen und Funktionen sind imInternet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttp://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Jörg Feuerhake,Telefon: +49 (0) 611 / 75 41 16,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleE-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell