3.000 € investiert in diese Aktien könnten dir helfen, richtig reich zu werden!

Eine Investition von 3.000 Euro in eine einzelne Aktie kann durchaus ein größeres Gewicht besitzen. Selbst in einem Portfolio, das einen Gesamtwert von 50.000 Euro besitzt, beliefe sich der Anteil auf 6 %. Bei 100.000 Euro wären das immerhin noch 3 %. Das zeigt, dass man sich als Investor gut überlegen sollte, in welche Aktie man einen solchen Betrag investiert. Zumal 3.000 Euro alles andere als wenig Geld sind.

Trotzdem können 3.000 investierte Euro dir helfen, reich zu werden. Vor allem wenn du als Investor auf starke Wachstumsaktien setzt, können 3.000 Euro der Startschuss für langfristig gigantische Renditen sein. Werfen wir im Folgenden daher einen Blick darauf, warum die Anteilsscheine von Teladoc Health (WKN: A14VPK) oder Fastly (WKN: A2PH9T) in diesem Sinne möglicherweise interessant sind.

Teladoc Health: Die Telemedizin steckt in den Kinderschuhen!

Frühe, aber langfristig starke Wachstumstrends zu erkennen, das ist eine Kunst, die langfristig herausragende Renditen ermöglichen kann. Wenn du mich fragst, ist die Telemedizin jetzt ein solcher Bereich, der hierzu zählen könnte. Und Teladoc Health eine besondere Aktie, die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten viel Potenzial besitzen könnte.

Teladoc Health operiert derzeit noch auf vergleichsweise kleinem, aber schon etabliertem Niveau: Im letzten, zweiten Quartal kam die Telemedizin-Plattform beispielsweise auf 2,8 Mio. Visits, was einem Plus im Jahresvergleich von 203 % entsprach. Der Umsatz hingegen kletterte um 85 % im Jahresvergleich auf 241,0 Mio. US-Dollar. Für das erste Halbjahr liegen die Zahlen damit bei einem Umsatz von 421,8 Mio. US-Dollar und einem Plus von ca. 63 %. Sowie einer Visit-Anzahl von 4,8 Mio., was einem Plus von 144 % gleicht.

Die Aktie von Teladoc Health verbrieft daher eine intakte Wachstumsgeschichte. Durch die Übernahme von Livongo Health könnte das Unternehmen einen weiteren, wichtigen Schritt in Richtung führendes, digitales Medizinunternehmen entwickeln. Wobei sich zwischen der E-Aktie, dem Überwachen von Patientendaten und der Direktanbindung an den Arzt Synergien für alle Beteiligten ergeben dürften. Mit einer derzeitigen Marktkapitalisierung von 17 Mrd. US-Dollar muss der Megatrend noch lange nicht ausgereizt sein. Vor allem, da gerade jetzt mehr und mehr Patienten in Zeiten des Coronavirus allmählich beginnen, die Vorteile der Telemedizin zu entdecken.

Fastly: Vision vom globalisierten Internet!

Eine zweite starke Wachstumsaktie, die jetzt mit 3.000 investierten Euro einen Schritt in Richtung starkem Vermögensaufbau verbriefen könnte, ist außerdem die von Fastly. Der Dienstleister im Bereich der Content Delivery Networks ist bestrebt, das Internet für seine Kunden schneller werden zu lassen. Beziehungsweise mithilfe von strategischen Datenpunkten Inhalte zwischen Sendern und Empfängern schneller übermitteln zu können.

Das klingt sehr abstrakt? Ja, mag sein. Soziale Netzwerke und Videoplattformen wie TikTok (ein Großkunde von Fastly) oder auch Youtube oder auch Shopdienstleister wie Shopify (ebenfalls ein Kunde) zeigen allerdings, dass das ein relevantes Geschäftsmodell ist. In einer globalisierten, sozialen und geschäftlichen Internetwelt spielt das Übermitteln von Inhalten und teilweise auch großem Content eine konsequent wichtigere Rolle. Ein Grund, warum Fastly langfristig eine starke Zukunft besitzt.

Per Ende des zweiten Quartals besaß Fastly allerdings gerade einmal 1.951 Kunden, was die vergleichsweise geringe Ausgangslage unterstreicht. Dabei kletterten die Umsätze im Jahresvergleich um 62 % auf 75 Mio. US-Dollar. Auch das zeigt, dass Fastly erst am Beginn der Wachstumsgeschichte stehen könnte.

Negative Schlagzeilen rund um Großkunde TikTok mögen zwar kurzfristig die Investoren besorgen. In Anbetracht einer Marktkapitalisierung von fast 10 Mrd. US-Dollar können solche Schlagzeilen allerdings zu einer günstigeren Einstiegschance führen. Das könnte die Chance noch einmal bedeutend erhöhen.

3.000 Euro in Wachstumsaktien!

Teladoc Health und Fastly könnten daher über Jahre und Jahrzehnte rasante Wachstumsaktien sein. Es gilt zwar auch die Risiken zu würdigen. Chancen sind jedoch definitiv vorhanden. Ob die eine oder andere auch etwas für dich ist? Das ist wiederum eine Frage, die du dir nur selbst beantworten kannst.

