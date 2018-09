Mainz (ots) -Auf den Straßen in Rheinland-Pfalz wird es immer enger. Die Autoswerden größer, SUV bestimmen das Straßenbild und jetzt gibt es nocheinen Fahrradboom mit schnellen E-Bikes. ZehntausendeElektrofahrräder werden jedes Jahr neu in Betrieb genommen.Fahrradpendler Uwe Siegrist aus Wachenheim spürt die Folgen jedenMorgen, wenn er mit dem Fahrrad 26 Kilometer von Wachenheim bis zueinem Arbeitsplatz nach Mannheim fährt. Fahrradpendler wie er erlebenimmer wieder gefährliche Situationen. Allein in Rheinland-Pfalz kommtes jedes Jahr zu 3.000 Fahrradunfällen. Deshalb wird jetzt auch hierüber breite Fahrradschnellwege nachgedacht. Doch die Planungen kommennicht voran. Dabei wollen die Grünen in Rheinland-Pfalz sogar, dass2030 jeder fünfte Bürger im Land das Fahrrad als Hauptverkehrsmittelnutzt. "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"-Reporterin Selina Marx fragtnach, wie realistisch das ist.Moderation: Britta KraneWeitere Themen der Sendung:- Notfallversorgung in der Vulkaneifel: Dörfer setzen verstärkt aufSelbsthilfe- Schlaganfallversorgung in Gefahr? Krankenhäuser auf dem Land immerstärker unter Finanzdruck / Gast: Dr. Ilona Köster-Steinebach,Geschäftsführerin Aktionsbündnis Patientensicherheit- Ärger im Rhein-Lahn-Kreis: Fachbach im Rhein-Lahn-Kreis soll Tempo30 auf der Durchgangsstraße aufheben- "Zur Sache-PIN": Reizthema "Tempolimit"- Nach dem Urteil: Wie kann das pfälzische Städtchen Kandel wiederRuhe finden?- LKW-Flüchtlinge auf und davon: Behörden werfen einanderVersäumnisse vor- Zur-Sache-Schätzchen: "Gebt ihm Saures!""Zur Sache Rheinland-Pfalz!" Das SWR-Politikmagazin"Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die dasLand bewegen. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviewsund Satirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlichwerden.Informationen auf www.zur-sache-rp.deMediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dereneinzelne Beiträge auf www.SWRmediathek.de undwww.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.Pressefotos auf www.ARD-foto.dePressekontakt:Sibylle Schreckenberger,Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@swr.de.Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell