3.000 Euro als Hauptpreis: Jubiläums-Gewinnspiel der OYAK ANKER Bank GmbH

Frankfurt (ots) - OYAK ANKER Bank GmbH verlost Preise imGesamtwert von 6.600 EuroZur Feier ihres 60-jährigen Jubiläums veranstaltet die OYAK ANKERBank GmbH ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen. Insgesamt werden60 Amazon-Gutscheine - für jedes Jahr seit Gründung der Firma einen -im Wert von jeweils 60 Euro ausgeschüttet. Als Hauptpreis wartet einattraktives Tagesgeldkonto der OYAK ANKER Bank GmbH mit 3.000 EuroGuthaben auf den glücklichen Gewinner. Das Konto bietet mit 0,30 %Zinsen p.a. eine renditestarke Geldanlage. Das Gewinnspiel startet am09. November und läuft drei Wochen bis Ende November. Die Verlosungerfolgt schließlich am 29. November.Zu erreichen ist das Gewinnspiel auf der eigens zur Jubiläumsfeierangefertigten Website der OYAK ANKER Bank GmbH über einengekennzeichneten Button. Dort müssen die Teilnehmer lediglich dreiMultiple Choice-Fragen rund um das Jubiläum der Bank richtigbeantworten und haben dann die Chance auf einen der attraktivenGewinne.1958 als "Allgemeine Teilzahlungsbank GmbH" mit dem"Hausfrauenkredit" als Alleinstellungsmerkmal gestartet, ist die OYAKANKER Bank GmbH auch sechs Jahrzehnte später noch Vorreiter fürverbraucherorientierte Kleinkredite für Privatpersonen. In dieserZeit hat sich die Bank vom Pionier für Kleinkredite zum digitalenSpezialisten entwickelt: Vom Kreditangebot bis hin zumVertragsabschluss sind alle Schritte digital möglich. Auch derFirmensitz der Bank wanderte im Laufe der Jahre vomrheinland-pfälzischen Koblenz in die hessische FinanzmetropoleFrankfurt am Main. Zeitgleich hat die OYAK ANKER Bank GmbH im Bereichder Firmenkunden die Außenhandelsfinanzierung zu einer ihrerHaupttätigkeiten erklärt. Seit 2016 wird dieser Bereich zusätzlichdurch die neue Repräsentanz in Istanbul unterstützt."Das 60-jährige Jubiläum ist ein Meilenstein in unsererGeschichte. Diesen wollen wir gebührend feiern", sagt Ümit Yaman,Geschäftsleiter der OYAK ANKER Bank GmbH. "Mit dem Gewinnspielmöchten wir uns bei unseren Kunden bedanken, die uns über die Jahrehinweg die Treue gehalten haben."Am Gewinnspiel teilnehmen dürfen Personen ab 18 Jahren. WeitereAngaben zu den Teilnahmebedingungen sind auf der Gewinnspielseiteeinsehbar: https://www.oyakankerbank.de/gewinnspiel/Über die OYAK ANKER Bank GmbHDie 1958 in Koblenz gegründete OYAK ANKER Bank GmbH bietet unteranderem Geldanlagen sowie Konsumentenkredite an. In den vergangenenJahren wurde die Bank mehrfach, auch von der Stiftung Warentest, fürihre Qualität und die hervorragenden Konditionen ihrer Produkteausgezeichnet. 2018 gehört die OYAK ANKER Bank GmbH zum dritten Malzu den Preisträgern des Zins-Awards.Die an den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscherBanken e.V. angeschlossene OYAK ANKER Bank GmbH mit Hauptsitz inFrankfurt am Main ist seit 60 Jahren auf dem deutschen Marktvertreten. Sie zeichnet sich durch eine bedarfsgerechteAngebotspalette im Kredit- und Geldanlagebereich sowie ihreindividuellen Lösungen für Privatkunden aus.