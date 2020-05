Berlin (ots) - Am heutigen "Tag der Nachbarn" finden in ganz Deutschland rund 3.000 Aktionen statt: Nachbar*innen greifen die Initiative der nebenan.de Stiftung (http://www.nebenan-stiftung.de/) auf und setzen mit kleinen und großen Gesten ein Zeichen für gute Nachbarschaft.Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besuchte am Morgen eine der Aktionen im Berliner Hansaviertel und betonte dort die Bedeutung des nachbarschaftlichen Engagements: "Wir wollen heute all denjenigen danken, die in den letzten Wochen im Kleinen Großes geleistet haben. Ich hoffe, dass wir viel von der nachbarschaftlichen Solidarität, die wir in den letzten Wochen erlebt haben, hinüberretten in die Zeit nach Corona. Wir werden auch in Zukunft gute Nachbarschaft brauchen. Herzlichen Dank an alle, die sie zeigen."Im Hansaviertel bepflanzte Nachbarin Sonja einen verwilderten Blumenkübel vor dem Haus, um ihren Nachbarn in diesen schwierigen Zeiten eine Freude zu machen: " Wenn ich meinen Nachbarn mit meiner kleinen Blumenaktion ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann, hat es sich schon gelohnt. Der Tag der Nachbarn ist dafür die perfekte Gelegenheit. "Der Tag der Nachbarn ist eine jährliche Initiative der nebenan.de Stiftung (http://www.nebenan-stiftung.de/) zur Stärkung des gesellschaftlichen Miteinanders und findet heute zum dritten Mal statt. In diesem Jahr rief die Stiftung angesichts der aktuellen Krise dazu auf, sich mit Corona-konformen Aktionen für die Nachbarschaft einzusetzen. Hierfür stellte sie auf der Aktionswebsite http://www.tagdernachbarn.de/ fünf einfach umsetzbare Aktions-Ideen vor - bei denen unbedingt die geltenden Abstands- und Hygieneregeln zu beachten sind.Besonders beliebte Aktionen sind Postkarten- und Blumengrüße sowie gefüllte Jutebeutel an den Türklinken der Nachbarn. Auch größere Aktionen wie Balkon-Bingo und Hinterhof-Konzerte finden heute mit gebührendem Abstand statt.Der Tag der Nachbarn wird gefördert durch das Bundesfamilienministerium sowie durch die Deutsche Fernsehlotterie, die Diakonie Deutschland, Edeka, Wall und den Deutschen Städtetag.Pressekontakt:Hannah KappesTel: 030 - 346 55 77 64presse@nebenan-stiftung.deBild- und Tonmaterial: http://www.tagdernachbarn.de/presseHashtag: #tagdernachbarnWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/129932/4609773OTS: nebenan.de Stiftung gGmbHOriginal-Content von: nebenan.de Stiftung gGmbH, übermittelt durch news aktuell