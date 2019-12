3U: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

3U, ein Unternehmen aus dem Markt "Handelsunternehmen und Distributoren", notiert aktuell (Stand 19:36 Uhr) mit 1.76 EUR leicht im Minus (-0.28 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir 3U einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob 3U jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der 3U beläuft sich mittlerweile auf 1,38 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 1,76 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +27,54 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 1,63 EUR. Somit ist die Aktie mit +7,98 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über 3U wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An 13 Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält 3U auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der 3U-RSI ist mit einer Ausprägung von 26,09 Grundlage für die Bewertung als "Buy". Der RSI25 beläuft sich auf 29,03, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Buy" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Buy".