3U Holding: Profiteur von Megatrends

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die 3U Holding AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) wegen Beteiligungs-Veräußerungen im Vorjahr einen Umsatzrückgang erlitten, auf Basis der aktuellen Verkäufe die Erträge aber auf 3,14 Mio. Euro nahezu verdoppelt. In der Folge hebt der Analyst das Kursziel an und nennt ein positives Rating.

Nach Analystenaussage ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung