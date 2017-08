3U Holding: Der Deal ist noch nicht unter Dach und Fach!

Liebe Leser,

am Montag gab die 3U Holding AG bekannt, sich in Verhandlungen mit Investoren zu befinden, die den Verkauf des Windparks Schlenzer betreffen. Das Unternehmen wies aber ausdrücklich darauf hin, dass ein Abschluss noch nicht endgültig unter Dach und Fach ist. Sprich: Der Deal kann noch scheitern.

Eine von drei Säulen

Der Windpark in Brandenburg wurde von der Tochter 3U Energy PE GmbH Ende des vergangenen Jahres fertiggestellt und besteht aus zwei Windrädern mit einer Gesamtleistung von 5,5 Megawatt. Die Besonderheit: Die Turbinen stehen an einem Waldstandort. Die Tochterfirma hatte ebenfalls 2016 noch einen zweiten Windpark in Brandenburg realisiert.

Der Bereich Erneuerbare Energien ist neben den Segmenten Informations- und Telekommunikationstechnik sowie Sanitär/Heizung/Klima einer von drei Geschäftssäulen der Beteiligungsgesellschaft aus Marburg. Das im Prime Standard der Deutschen Börse notierte Unternehmen will 2017 einen Umsatz von 44-49 Mio. Euro sowie ein Ergebnis von 0,5-1,5 Mio. Euro erreichen. 2015 hatte die Gesellschaft noch ein Minus eingefahren (-0,8 Mio. Euro), war jedoch im vergangenen Geschäftsjahr mit einem Plus von 0,6 Mio. Euro in die Gewinnzone zurückgekehrt. Läuft in diesem Jahr alles nach Plan, könnte eine Verdopplung des Gewinns erreicht werden.

Ein Beitrag von Mark de Groot.