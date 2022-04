3U Holding Aktie KAUFEN unter 2,40 EUR. „Aktien Spezialwerte“ konkrete Aussage: weclapp Beteiligung allein…

3U Holding Aktie – spannende Story mit einer beteiligung an der weclapp AG, deren Wert allein für rund 3,00 EUR je 3U Aktie stehen könnte – wenn man die letzte Bewertung – ausserbörslich – anschaut und zugrundelegt. Hier liefert der Aktien Spezialwerte Börsenbrief eine fundierte Meinung. Und „schaut sich auch intensiv den Rest der 3U an“. Und am Ende steht eine klare Bewertung der 3U Aktie – hilfreich? Selber lesen und dann entscheiden.

Gerne bieten wir unseren Lesern Gastbeiträge von Börsendiensten, die anders als das nwm konkrete Handelsempfehlungen und Monitoring der eingegangenen Positonen bieten. Heute möchten wir mit einem Gast-Beitrag des „Aktien Spezialwerte"-Börsenbriefs über die 3U Holding Aktie (ISIN:DE0005228779), wie versprochen, im wöchentlichen Rhythmus Beiträge der „Aktien-Spezialwerte" veröffentlichen.



3U: Michael Schmidt wechselt in Aufsichtsrat



Der inzwischen vorliegende 2021er Geschäftsbericht der 3U Holding bestätigt grundsätzlich unsere positive Sicht auf die im Konzern vorhandenen Werte. Dies gilt, obwohl sich die rein buchhalterischen Relationen der Konzernbilanz zuletzt durch Übernahmen der weclapp und andere Investitionen erst einmal verschlechtert haben. So sind der bilanzierte Goodwill von 0,6 Mio. Euro auf 18,3 Mio Euro sowie die gesamten immateriellen Vermögenswerte von 2,4 Mio Euro auf 30,6 Mio Euro übernahmebedingt deutlich angestiegen. Spiegelbildlich wurde aus einem Nettocashbestand von 9,3 Mio. Euro per Ende 2020 eine Nettoverschuldung von 18,2 Mio. Euro per Ende 2021.

Freunde harter Bilanzwerte mag das wenig schmecken, aber letztlich ist die entscheidende Frage, ob die erworbenen Assets langfristige Wertsteigerungen versprechen oder nicht. Obwohl dem Geschäftsbericht hierzu natürlich nur wenige Neuigkeiten zu entnehmen sind, brachten einige Detailinformationen des Zahlenwerks doch neue Erkenntnisse. So lässt sich aus dem Zahlenwerk errechnen (3U selbst nennt diese Zahl nicht explizit), dass für die Übernahme der ITScope GmbH (siehe dazu Ausgabe 14/2021) seitens der weclapp insgesamt 21 Mio. Euro ausgegeben wurden, was etwas über dem von uns erwarteten Wert lag (im vergangenen Juli wurde lediglich ein „unterer zweistelliger Millionenbetrag“ kommuniziert).

Der Kaufpreis setzte sich aus 13 Mio. Euro an Cash und 8 Mio. Euro in Form von weclapp-Aktien zusammen. Die ehemaligen Eigentümer der ITScope erhielten 4 Mio. weclapp-Aktien aus einer Kapitalerhöhung zu jeweils 2 Euro, wodurch sie nun 5,4% an weclapp halten. Der Anteil der 3U Holding an weclapp sank dadurch von zuvor 75% auf 70,95%, wobei die restlichen Anteile weiterhin bei weclapp-CEO und Gründer Ertan Özdil liegen.