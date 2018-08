3S Solar Plus AG ist wieder eigenständig - Das Original Schweizer Solardach MegaSlate wird weiter in Thun produziert

Thun-Gwatt (ots) - "Die aktuelle Hitzewelle führt uns einmal mehrvor Augen, dass der Klimawandel Realität ist", stellt PatrickHofer-Noser, Vorsitzender der Geschäftsleitung der 3S Solar Plus AG,fest. An Produkten, die fossile Energien ersetzen, fehlt es indesnicht. "Mit unserem in der Schweiz entwickelten und hergestelltenSolardach- und Fassadensystem MegaSlate kann jedes Dach mit eineraktiven Dachhaut und fast jede Fassade mit Fassadenelementenausgerüstet werden und CO2-freien Strom produzieren."Im Markt etabliertDas Solardach- und Fassadensystem MegaSlate ist bereits seit 2001erfolgreich im Markt etabliert. Seit der Fusion der 3S-Gruppe mitMeyer Burger im Jahr 2010 wurden die Produkte durch Meyer Burgervertrieben. Nun geht 3S mit 32 Mitarbeitenden und mit dem Focus aufdie Produktion von Solaranlagen wieder eigene Wege. "MegaSlateerfüllt sowohl bezüglich Produktivität wie auch architektonischerGestaltung höchste Anforderungen", erklärt Patrick Hofer-Noser. "DieMassenproduktion von Standardsolarmodulen konzentriert sich in Asien,während der Bausektor regional organisiert ist. Und genau da sind wirtätig, davon profitieren auch unsere Fachpartner vor Ort." 3S SolarPlus produziert seine Solardach- und Fassadensysteme weiterhin aufder eigenen Produktionslinie in Thun in der Schweiz.Ausführliche Pressemeldung http://ots.ch/3F7OOIHistorische Bauernhaus mit MegaSlate-Dach http://ots.ch/7GRH7oModerner Bau mit MegaSlate-Hülle http://ots.ch/ugDfCBPressekontakt:Patrick Hofer-Noser, Vorsitzender der Geschäftsleitung der 3S Solar Plus AGTel: +41764374041Mail: Patrick.Hofer-Noser@3s-solarplus.chOriginal-Content von: 3S Solar Plus AG, übermittelt durch news aktuell