3M zählt erneut zu den innovativsten Unternehmen der Welt / Innovatoren verbessern die Kommerzialisierung ihrer Patente (FOTO)

Neuss (ots) -Zum sechsten Mal in Folge ist der Multitechnologiekonzern 3M inder Liste der 100 globalen Top Innovatoren vertreten. Das Rankingwird jährlich vom Beratungsunternehmen Clarivate Analytics (vormalsThomson Reuters) erstellt.Analysiert werden unter anderem Patentaufkommen, erfolgreichePatenterteilung und globale Reichweite. USA und Japan sind mit denmeisten Unternehmen in der Liste der globalen Innovatoren vertreten,gefolgt von Frankreich und Deutschland.Zahl der Patenterteilungen hat sich erhöhtLaut Report hat sich die Zahl der eingereichten Patente weltweitverringert, die Zahl der Patenterteilungen dagegen erhöht, beigleichzeitig hohem Engagement im Bereich Forschung und Entwicklung.Diese Trends werden als Zeichen dafür gewertet, dass die Unternehmenin Qualität statt Quantität investieren, um neue Erfindungen besserkommerzialisieren zu können.Steter Fluss von Innovationen3M verfügt über ein Portfolio von weltweit über 50.000 Produktenund bringt jährlich rund 1.000 neue Produkte zur Marktreife. Knappsechs Prozent des Umsatzes investiert 3M in Forschung und Entwicklung- Tendenz steigend. Größter Forschungsstandort außerhalb der USA istDeutschland mit Hauptsitz im nordrhein-westfälischen Neuss.Neueste Entwicklungen von 3MAutomobilhersteller können mithilfe innovativer Material- undKlebe-Lösungen von 3M bei einem durchschnittlichen Mittelklassewagenbis zu 194 Kilogramm Gewicht einsparen. Weniger um Gewicht als umReichweite geht es bei der E-Mobilität. Hier hat das Unternehmen einMaterial entwickelt, das die Speicherkapazität von Batterien fürhybrid und elektrisch angetriebene Autos um bis zu 40 Prozent erhöht.Apple, Alphabet und 3M als InnovationsführerAuch die Managementberatung Boston Consulting Group bestätigt dieInnovationskraft von 3M durch die Aufnahme in ihr aktuelles Top50-Ranking der innovativsten Unternehmen weltweit. DerMultitechnologiekonzern belegt zudem einen Spitzenplatz im jüngstveröffentlichten Ranking des Beratungsunternehmens strategy& (PwC):In der öffentlichen Wahrnehmung führt Apple die Liste derinnovativsten Unternehmen an, gefolgt von Alphabet und 3M.Weitere Informationen unterhttp://top100innovators.stateofinnovation.com/http://www.bcg.de/documents/file218580.pdfhttp://www.strategyand.pwc.com/innovation1000