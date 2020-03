3M hat Produktion von Schutzausrüstung hochgefahren

Düsseldorf (ots) - Der Technologiekonzern 3M hat aufgrund derCoronavirus-Epidemie die Produktion von Schutzausrüstung für medizinischesPersonal bereits hochgefahren. Das sagte eine Unternehmenssprecherin derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). 3M stellt unter anderem monatlichMillionen Mundschutzmasken her. "Wir arbeiten weltweit mit Kunden, Händlern,Regierungen und medizinischen Stellen daran, 3M-Lieferungen dorthin zu bringen,wo sie am dringendsten benötigt werden, dabei priorisieren wir vom Coronavirusbetroffene Gebiete", sagte die Sprecherin. Die weltweite Nachfrage nachSchutzausrüstung übersteige trotz massiv erhöhter Produktion aber derzeit dasAngebot. "Wir gehen davon aus, dass dies auch noch in absehbarer Zeit der Fallsein wird."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4537050OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell