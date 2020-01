3M Werk in Kamen wächst weiter / Erneute Investition von 70 Millionen Euro für Medizinprodukte (FOTO)

Neuss (ots) - Der Multitechnologiekonzern 3M wird sein Werk imnordrhein-westfälischen Kamen nochmals vergrößern. Ab 2020 sollen 70 MillionenEuro in neue Anlagen zur Herstellung von Produkten für moderne Wundversorgunginvestiert werden.Bereits heute ist das 3M Werk in Kamen die größte Fertigungsstätte desUnternehmens für Medizinprodukte außerhalb der USA. Seit 2017 wurden dortbereits 80 Millionen Euro in neue Produktionsanlagen investiert. Das Werk sollab 2020 mit einem Aufwand von weiteren 70 Millionen Euro erweitert werden.Geplant ist die Verdopplung der Produktionskapazität für Verbandsmaterialien undWundversorgungs-Produkte wie sterile Transparent- und Schaumverbände. Aktuellbeschäftigt das 3M Werk 440 Mitarbeiter; bis 2025 sollen 60 Arbeitsplätzehinzukommen.Über 3MDer Multitechnologiekonzern 3M wurde 1902 in Minnesota, USA, gegründet und zähltheute zu den innovativsten Unternehmen weltweit. 3M ist mit 93.000 Mitarbeiternin 200 Ländern vertreten und erzielte 2018 einen Umsatz von rund 33 Mrd.US-Dollar. Grundlage für seine Innovationskraft ist die vielfältige Nutzung von51 eigenen Technologieplattformen. Heute umfasst das Portfolio mehr als 55.000verschiedene Produkte für fast jeden Lebensbereich. 3M hält über 25.000 Patenteund macht rund ein Drittel seines Umsatzes mit Produkten, die weniger als fünfJahre auf dem Markt sind.Pressekontakt:Pamela Albert, Tel. +49 2131 14 2229E-Mail: palbert@3M.com3M Deutschland GmbHCarl-Schurz-Str. 141453 Neuss+49 2131 14-0Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/13650/4491774OTS: 3M Deutschland GmbHOriginal-Content von: 3M Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell