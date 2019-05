3M Scotchlite Reflective Material feiert Jubiläum (FOTO)

Neuss (ots) -80 Jahre SichtbarkeitAuf Verkehrsschildern, Schulranzen oder Rucksäcken, aufSportkleidung, Schuhen oder Sicherheitsbekleidung: 3M ScotchliteReflective Material sorgt mit seinen retroreflektierendenEigenschaften für eine bessere Sichtbarkeit und somit für mehrSicherheit - eine 3M Erfindung, die seit 80 Jahren aus zahlreichenAnwendungen nicht mehr wegzudenken ist.Eine vom Wind verwehte Straßenmarkierung gab die zündende Idee.Bei einer Testvorführung löste sich eine reflektierendeFahrbahnmarkierung, fand Halt an einem Zaun und erhöhte somit dessenSichtbarkeit. Das brachte die 3M Entwickler auf die Spur: Sieverwendeten die reflektierenden Streifen, um Verkehrsschilder besserwahrnehmbar zu machen. Das erste Schild dieser Art wurde 1939, alsovor genau 80 Jahren, an einem Highway in Minnesota (USA) aufgestellt.Dies bildet zugleich die Geburtsstunde von 3M ScotchliteReflexmaterial.Grundprinzip ist seit 80 Jahren unverändertDie Idee von 3M Scotchlite Reflective Material ist es, Menschendurch eine erhöhte Sichtbarkeit sicherer zu machen. Gut zehn Jahredauerte es noch von den Verkehrsschildern bis hin zu Anwendungen aufTextilien. Das erste Reflexmaterial für textiles Gewebe, das 3M imJahr 1951 präsentierte, stellte einen weiteren Durchbruch dar. Dietechnologische Basis ist seit der Erfindung vor 80 Jahrenunverändert: Licht trifft auf Glaskugeln, wird spiegelreflektiert undzur Lichtquelle zurückgelenkt. Dennoch hat sich das Reflexmaterialkontinuierlich weiterentwickelt. Über die Jahrzehnte wurden dieReflektionswerte und die Performance maximiert. Auch die verwendetenMaterialien, etwa bis hin zu flammhemmenden Geweben, haben sichverändert.Reflexmaterial für Lifestyle-Mode gefragtEbenso haben sich über die Jahrzehnte die Anwendungsbereichedeutlich erweitert. Zu den ersten Applikationen auf Verkehrsschildernsowie auf Sicherheitsbekleidung in der Industrie, bei Feuerwehren undRettungskräften ist in wachsendem Maße der Sport- und Freizeitbereichhinzugekommen. Bei der Active-, Outdoor- und Lifestyle-Bekleidungerfüllt das Reflexmaterial seine Funktion, ist gleichzeitig aber auchein Designhighlight. Zum Beispiel auf Jacken, Schuhen, Schulranzenoder auch Rucksäcken. Reflexmaterial erhöht noch heute dieSichtbarkeit und somit Sicherheit von Schulkindern, Radfahrern,Sportlern oder Feuerwehr- und Rettungskräften gleichermaßen. DasMaterial liegt im Trend und wird 80 Jahre nach seiner Erfindungmodisch sehr vielfältig verwendet.Nachhaltigkeit steht heute im FokusDer Anspruch lautet heute gleichzeitig, das Reflexmaterial immerlanglebiger und vielseitiger zu machen und damit Ressourcen zuschonen. Die jüngste Entwicklung von 3M im Bereich flammhemmendeReflexgewebe etwa ist auf 100 Industriewäschen ausgelegt, das istdoppelt so viel wie bisher am Markt erhältlich. AndereProduktneuheiten wie zum Beispiel der 5410 Diamond Mesh Comfort Trimtragen dazu bei, den Materialbedarf bereits in der Produktionerheblich zu reduzieren.Tragekomfort hat an Bedeutung gewonnenGleichzeitig hat bei Sicherheitsbekleidung das Thema Tragekomfortin den vergangenen Jahren enorm an Stellenwert gewonnen. Die Produkteder Marke Scotchlite wurden auch in dieser Hinsicht laufendverbessert. Atmungsaktive Reflexmaterialien, hochrobuste Gewebe imArbeitsschutzbereich mit "Stretch" oder segmentierte Transferfilme,die nicht mehr genäht werden, sind Beispiele dafür. Auf diese Weiseträgt ein verbesserter Tragekomfort dazu bei, den Trägern ihre Arbeitzu erleichtern.Weitere Informationen unter www.scotchlite.com3M und Scotchlite sind Marken der 3M Company.Die Pressemitteilung zum Herunterladen sowie weiteres Bildmaterialfinden Sie unter http://ots.de/HP50MpPressekontakt:Christiane Bauch, Tel.: +49 2131 14-2457E-Mail : cbauch@3M.comOriginal-Content von: 3M Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell