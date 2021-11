3M Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Weitere Suchergebnisse zu "CD Projekt":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie 3m, die im Segment "Industriekonglomerate" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 26.11.2021, 14:58 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 177.63 USD.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der 3m beläuft sich mittlerweile auf 191,21 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 177,63 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -7,1 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 180,19 USD. Somit ist die Aktie mit -1,42 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

2. Fundamental: Die Aktie von 3m gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 16,8 insgesamt 67 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Industriekonglomerate", der 50,36 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. 3m weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,3 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Industriekonglomerate") von 2,18 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,12 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Sollten 3M Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich 3M jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur 3M Aktie.

3M: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...