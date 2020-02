3M-Aktie: Wie reagieren die Anleger auf das Kaufsignal?

Die 3M Aktie hat in den letzten Tagen immer weiter an Wert verloren und ist nun auf das Jahrestief 2019 zurückgegangen. Der Kurs der 3M Aktie wird heute etwas tiefer als gestern erwartet, nachdem es in Europa zu weiteren Kursrückgängen gekommen ist. Demnach ist auch eine Unterschreitung des Tiefpunkts und damit der horizontalen Unterstützung möglich. Sollte es zu einer nachhaltigen Unterschreitung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung