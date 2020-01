3M Aktie: Das Sparen geht weiter!

Der US-amerikanische Mischkonzern kündigte erneut einen Ausbau seines Sparprogramms an. Unter anderem sollen weltweit 1.500 Stellen abgebaut werden, um jährlich bis zu 120 Millionen USD an Kosten einzusparen. An der Börse kommen die Pläne gar nicht gut an, die 3M Aktie verlor am Mittwoch um knapp 1,4 Prozent an Wert und sackte bis auf einen Kurs von 148,46 Euro ab.

Es wird ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung