3M-Aktie: Die Seitwärtsbewegung hält an

Zunächst hatte es so ausgesehen, als könne den Bullen ein dynamischer Anstieg gelingen, denn es gelang, in der Spitze bis auf 151,75 US-Dollar vorzudringen und damit bis an den unteren Rand der Kurslücke vom 17. Februar zwischen 154,11 und 151,47 US-Dollar vorzustoßen. Signifikant in diese einzudringen, vermochten die Käufer anschließend jedoch nicht. Der Kurs bildete sich vielmehr etwas zurück und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu 3M



mehr >