3M Aktie: Langsam, aber sicher!

Der Abwärtstrend von 3M ließ am Montag an Tempo nach, die Richtung ist jedoch weiterhin klar. Mit Verlusten von 0,15 Prozent entwickelt sich die Aktie des Technologiekonzerns unverändert in Richtung Süden, auf Jahressicht hat das Papier sich um rund ein Viertel verschlechtert. 3M ist damit weiterhin auf dem besten Wege, das 52-Wochen-Tief bei rund 133 Euro zu erreichen oder sogar zu ...



