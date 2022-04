3M-Aktie: Gewinnprognose aktualisiert!

Finanztrends Video zu 3M



Die 3M Co. (MMM) hat am Dienstag zwar einen schwachen Gewinn und Umsatz für das erste Quartal gemeldet, rechnet aber für das Geschäftsjahr 2022 nun mit einem Gewinn je Aktie in der Spanne von 9,89 bis 10,39 Dollar, nachdem zuvor 10,15 bis 10,65 Dollar erwartet worden waren. Die Aktualisierung der Gewinnprognose spiegelt die zuvor erwähnte Belastung von 0,26 US-Dollar pro Aktie… Hier weiterlesen