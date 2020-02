3M Aktie: Der Fels in der Brandung!

Es gibt dieser Tage nur wenige Unternehmen, auf die Anleger sich uneingeschränkt verlassen können. Selbst einstige Riesen wie ThyssenKrupp geraten ins Schleudern und streichen den Aktionären die Dividende. Nicht so ergeht es Aktionären von 3M. Das Unternehmen kündigte kürzlich an, zum 62. Mal in Folge eine Dividende auszuzahlen. Erfolgen soll diese zum 12. März des laufenden Jahres.

Das hören Anleger gerne!

