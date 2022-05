3M-Aktie: Erweiterung ihres Werks in Valley!

Finanztrends Video zu 3M



3M investiert rund 58 Millionen Dollar Die 3M Co. (MMM) hat am Montag Pläne zur Erweiterung ihres Werks in Valley, Nebraska, bekannt gegeben, um die Produktion von 3M-Atem- und Gehörschutzprodukten zu erhöhen. 3M investiert rund 58 Millionen Dollar in den Ausbau der 80.000 Quadratmeter großen Anlage, die rund 50 neue Arbeitsplätze schaffen wird. Als Teil der Erweiterung plant 3M, in… Hier weiterlesen