3M-Aktie: Dominierender Abwärtstrend?

So wirklich rund läuft es bei 3M zurzeit nicht. Der Kurs hat extrem an Wert verloren, auch wenn es zuletzt wieder in Richtung Norden ging. Erst im Oktober erreichte die 3M Aktie ihren Jahrestiefwert. Das sind keine guten Vorzeichen oder ergeben sich doch Chancen aus der aktuellen Schwäche?

Das Kaufsignal hat den richtigen Anreiz gesetzt!

Zum Zeitpunkt des Jahrestiefs hat sich gezeigt, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung