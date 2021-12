3M Aktie: Am Scheideweg

Für die Aktie 3m aus dem Segment "Industriekonglomerate" wird an der heimatlichen Börse New York am 30.12.2021, 12:36 Uhr, ein Kurs von 178.41 USD geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir 3m einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob 3m jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der 3m als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 8 Hold, 2 Sell. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 0 Buy, 3 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 193,8 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 8,63 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 178,41 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

2. Dividende: 3m hat mit einer Dividendenrendite von 3,32 Prozent momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2.33%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Industriekonglomerate"-Branche beträgt +0,99. Aufgrund dieser Konstellation erhält die 3m-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber 3m. Es gab insgesamt fünf positive und drei negative Tage. An sechs Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält 3m daher eine "Hold"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Sell"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt auch zu einer "Sell" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält 3m von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

