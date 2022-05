3M-Aktie: 3M investiert 58 Millionen Dollar in den Ausbau des Werks in Valley, Nebraska!

Finanztrends Video zu 3M



MMM investiert ca. 58 Mio. USD in die Erweiterung auf einer Fläche von 80.000 Quadratmetern, durch die rund 50 neue Arbeitsplätze in der Anlage geschaffen werden, in der etwa 560 Menschen beschäftigt sind. Die Erweiterung wird neue Produktionslinien, Ausrüstungen und ein Lager umfassen 3M beabsichtigt, in zusätzliche Produktionskapazitäten für wiederverwendbare elastomere Atemschutzmasken und PELTOR-Gehörschutzprodukte in seinem Geschäftsbereich Persönliche Sicherheit zu… Hier weiterlesen