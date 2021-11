3G am Arbeitsplatz / Compliance-Startup Sawayo bietet einfache, digitale Lösung für Test- und Kontrollpflichten

Rostock (ots) -Mit der Einführung des neuen Infektionsschutzgesetzes (IfSG) müssen Beschäftigte bei Betreten der Arbeitsstätte einen Impf-, Genesenen- oder negativen Testnachweis vorweisen. Sämtliche Kontrollen sind zu dokumentieren. Betriebe stellt das vor logistische, personelle und finanzielle Herausforderungen. Mit seiner einfach zu bedienenden Software bietet Sawayo eine schnelle digitale Lösung.Bisher war es Unternehmen nicht erlaubt, den impf- oder Genesenenstatus ihrer Beschäftigten zu erfassen. Das ändert sich nun: Seit dem 24. November ist das neue Infektionsschutzgesetz in Kraft, das unter anderem die 3G-Regel am Arbeitsplatz einführt. Wer nun die Betriebsstätte betreten möchte, muss geimpft oder genesen sein - oder täglich einen negativen Test vorweisen, der unter Aufsicht durchgeführt wurde. Betriebe müssen die 3G-Regel kontrollieren und deren Einhaltung umfassend dokumentieren. Vernachlässigen sie die neu eingeführten Pflichten, drohen Bußgelder bis zu 25.000 Euro.Insbesondere kleine und mittelständische Betriebe stellen die 3G-Regelungen vor große Herausforderungen. Mitarbeitende im Außendienst betreten selten den Betriebssitz und haben daher nur begrenzte Möglichkeiten, sich begleitend testen zu lassen. Um die Kontrollen an der Arbeitsstätte durchzuführen und zu dokumentieren, müssen Unternehmen darüber hinaus Personal abstellen, das seinem eigentlichen Kerngeschäft über Monate nicht ausreichend nachkommen kann. Die Dokumentation sämtlicher Tests sowie die Abfrage des Impfstatus binden massiv personelle Kapazitäten und erzeugen erhebliche Mengen an Papier.Vor diesem Hintergrund hat Sawayo seine Software zur Einhaltung von Unternehmerpflichten um eine Funktion ergänzt, die die digitale Kontrolle und Einhaltung der 3G-Regel möglich macht. Über die App führen Mitarbeitende einen Selbsttest durch. Dabei werden sie von einem Kollegen beaufsichtigt, der die korrekte Durchführung des Testes bezeugt. Digital wird die durchgeführte Testung unter Berücksichtigung der Datenschutzkonformität in der Software hinterlegt, wodurch Arbeitgebende zu jeder Zeit eine übersichtliche Dokumentation des Testgeschehens im Betrieb gewinnen.Das inkludierte Reporting ermöglicht eine komfortable und aktuelle Auswertung der gesetzlichen Anforderungen mit einem abteilungsübergreifenden Überblick über die gesamte Firma. Auf diese Weise wird das gesamte betriebliche Testverfahren im Innen- und Aussendienst deutlich erleichtert und systematisiert. Unternehmen sparen Zeit, Geld und Papier bei der Kontrolle und Dokumentation.Erfahren Sie mehr auf sawayo.de/testnachweisÜber SawayoGegründet im Jahr 2020, unterstützt Sawayo Unternehmen bei der digitalen Erfüllung von Arbeitgeberpflichten, hilft administrativen Aufwand zu reduzieren und Sicherheit durch klare Nachweise zu gewinnen. Mit seiner einfach zu bedienenden Compliance-Software ist das Unternehmen Gewinner des Digitalpreises der Ostsee-Zeitung sowie Preisträger des Innovationspreises der Technologiezentren des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Sawayo schafft ein starkes, digitales Fundament für KMU - von Unternehmern für Unternehmer.Pressekontakt:Sawayo GmbH | @work Coworking Space | Deutsche-Med-Platz 1 | 18057 RostockKatharina GruberContent Managerinpress@sawayo.deOriginal-Content von: Sawayo GmbH, übermittelt durch news aktuell