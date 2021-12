3G-Pflichten als Arbeitgeber rechtssicher nachkommen / Unter q-test.net registrieren und direkt loslegen

Hamburg (ots) -3G am Arbeitsplatz ist bundesweit beschlossen. Wo es Regeln gibt, bedarf es auch Kontrollen und Nachweisen. Mit dem digitalen Quicktest der Hamburger Medisoft GmbH können Arbeitgeber ihren Dokumentationspflichten schnell und sicher nachkommen.Die Online-Anwendung zur Erfassung von COVID-19-Tests steht jetzt allen Unternehmen zur Verfügung. Arbeitgeber behalten jederzeit den Überblick zum aktuellen Test- und Impfstatus ihrer Mitarbeiter. Die Beschäftigten können ihre Testergebnisse in die Corona-Warn-App übertragen. Quicktest ist übersichtlich und lässt sich von jedem Benutzer intuitiv bedienen.Technisch und administrativ ist der Einstieg unkompliziert. Quicktest läuft auf allen internetfähigen Geräten. Eine Installation ist nicht notwendig. Bezahlt wird pro dokumentiertem Test - es bedarf keiner Anfangsinvestition. Unternehmen haben die volle Kostenkontrolle und müssen sich keine Gedanken über Kündigungsfristen machen.Die sensiblen Gesundheitsdaten werden in einem zertifizierten Rechenzentrum mit Sitz in Hamburg verwaltet. Die Administration erfolgt durch den Anbieter. Medisoft entwickelt und vertreibt seit über 20 Jahren Software für die Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit. Im vergangenen Jahr betreute das Unternehmen unter anderem erfolgreich alle Impfzentren Schleswig-Holsteins. Über 3 Millionen Impfungen wurden bereits in Medisoft-Anwendungen dokumentiert.Pressekontakt:Jan Helmke+49 40 8888007-0+49 171 8649022helmke@medisoft.deOriginal-Content von: Medisoft GmbH, übermittelt durch news aktuell