Der 3D- und KI-Vision-Prozessor NU4000 von Inuitive steuert die Hinderniserkennung von Alps Alpine im POLCAR, dem Elektrofahrzeug der nächsten Generation von Fukushin Electrics [SPX-1]

Ra'anana, Israel (ots/PRNewswire) - Die Auswahl bestätigt die Überlegenheit des NU4000 als hochwertiger, zuverlässiger und präziser Edge AI-Prozessor für jede MobilitätsplattformInuitive - ein fabrikloses Halbleiterunternehmen, welches fortschrittliche Bildverarbeitungsprozessoren für Edge-Geräte entwickelt - liefert seinen NU4000 an den japanischen multinationalen Konzern Alps Alpine zur Integration in deren Hinderniserkennungseinheit, die von Fukushin Electrics in ihrem Elektrowagen (https://www.felco.co.jp/original_product/polcar_spx-1/) der nächsten Generation eingesetzt wird.Basierend auf einzigartigen Architektur, der NU4000 ist ein 3D-Vision- und KI-Prozessor, der für den Einsatz in intelligenten Geräten entwickelt wurde, welche die Welt um sich herum sehen und verstehen müssen. Zu den Verwendungen gehören Augmented und Virtual Reality (https://www.youtube.com/watch?v=EsQuR3dvHkY), Robotik (https://www.youtube.com/watch?v=0wMgBoVjoIM&t=4s), Drohnen und Artificial Intelligence of Things (AIoT).Das POLCAR von Fukushin Electrics ist der erste und fortschrittlichste Schritt in Richtung intelligenter Mobilitätssysteme, die ein sichereres und geschütztes Elektrofahrzeug bieten. Eingebaut in die Hinderniserkennungseinheit des POLCAR erkennt das NU4000 von Inuitive potenzielle Hindernisse wie Personen, Gegenstände, Dachrinnen usw. im Voraus. Der Wagen warnt den Fahrer dann mit Licht und Ton, während er automatisch abbremst und anhält, um eine Kollision zu verhindern."Das NU4000 von Inuitive kombiniert 3D und KI und ermöglicht dem Hinderniserkennungssystem von Alps Alpine irrelevante Informationen herauszufiltern und gleichzeitig seine Hauptaufgabe zu erfüllen - die Vermeidung von Kollisionen", sagt Kenichi Kitatani, Projektleiter der Energie und Mobilität bei Alps Alpine. "Bisher bestand die einzige Möglichkeit darin entweder ein reines 3D-System zu verwenden, das einen hohen Verarbeitungsaufwand erfordert, um relevante Informationen zu generieren, oder ein reines KI-System, das viele Klassen von Objekten erkennt. Eine hohe Empfindlichkeit ist zwar gut für die Erkennung, kann aber auch zu einer Überlastung mit Gefahren führen, die man besser ignoriert. Der NU4000 bietet das Beste aus beiden Welten in einem kompakten Gerät.""Nachdem wir eine Reihe von strengen Tests und Prüfungen erfolgreich absolviert haben, um die Einhaltung der strengsten Normen und behördlichen Anforderungen zu gewährleisten, ist unsere Auswahl durch Alps Alpine für dieses Projekt eine starke Bestätigung für unsere Technologie", sagt Shlomo Gadot, Gründer und CEO von Inuitive. "Wir freuen uns darauf, dass dies ein Katalysator für viele weitere Kooperationen mit Integratoren in Nordostasien und darüber hinaus sein wird.""Die Entwicklung intelligenterer Benutzererfahrungen hängt von hochwertiger Tiefenabtastung, On-Chip-SLAM, Computer Vision und Deep Learning-Fähigkeiten ab", sagt Rich Wawrzyniak, Principal Market Analyst, ASIC & SoC bei Semico Research Corp. "Dies ist was die Arbeit von Inuitive so spannend macht; sie erleichtern die fortlaufende Entwicklung von intelligenten Produkten. Eingebettete Bildverarbeitung und künstliche Intelligenz werden in unserer Gesellschaft allgegenwärtige Funktionen sein und Inuitive ist gut positioniert, um Unternehmen zu unterstützen, die ihre Produkte in Zukunft mit diesen Fähigkeiten ausstatten wollen."Informationen zu InuitiveInuitive ist das führende fabriklose Halbleiterunternehmen auf dem Gebiet der 3D-Sensorik. Das Unternehmen entwickelt Technologien zur Optimierung von Kundenerlebnissen und zur Verbesserung von Wettbewerbsvorteilen für Roboter, Drohnen, virtuelle und Augmented-Reality-Anwendungen. Der 3D- und KI-Vision-Prozessor NU4000 basiert auf einer einzigartigen Architektur, die Algorithmen, ASIC und Systemlösungen kombiniert und Geräten ermöglicht menschenähnliche Fähigkeiten zu erlangen.Das Herzstück der Inuitive-Lösung ist die künstliche Intelligenz. Sie umfasst einen 3D-Depth-Sensing-Computer-Vision-Prozessor und leistungsstarke Deep-Learning-Funktionen, mit denen intelligente Geräte noch intelligenter werden.Weitere Informationen über Inuitive finden Sie auf der Webseite des Unternehmens: http://inuitive-tech.com/und auf dem YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCBtr49nB_xZ1nHK9YZzaaAgInformationen zu Alps AlpineAlps Alpine ist ein führender Hersteller von elektronischen Komponenten und Fahrzeuginformationsgeräten, der seit seiner Gründung im Jahr 1948 zahlreiche Weltneuheiten hervorgebracht hat. Das Unternehmen verfügt derzeit über 110 Standorte in 26 Ländern und Regionen der Welt. Sein globales Portfolio umfasst rund 40.000 Produkte und Lösungen darunter Verbraucherprodukte wie Navigationssysteme und Audio- und Videogeräte für Autos, digitale Schlüssel mit Smartphone-Apps und Blockchain-Technologie sowie Systeme und Dienstleistungen wie Fernüberwachung.Weitere Informationen zu Alps Alpine finden Sie auf der Website des Unternehmens unter: https://www.alpsalpine.com/e/Informationen zu Fukushin ElectricSeit seiner Gründung im Jahr 1957 entwickelt Fukushin Electric fortschrittliche Technologien und stellt hochwertige Produkte in einer Vielzahl von Bereichen wie Automobilen, Gehäusen/Industrieanlagen und Luftfahrtausrüstung her.Weitere Informationen zu Fukushin Electric finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter: www.felco.co.jpVideo - https://www.youtube.com/watch?v=0wMgBoVjoIMFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1584308/Inuitive_sensor.jpgKontaktinformationGur DrorVP GeschäftsentwicklungTel.: +972 54 448 8908E-Mail: gurd@inuitive-tech.comOriginal-Content von: Inuitive, übermittelt durch news aktuell