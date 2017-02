3D Systems erobert sich neue Marktnische!

Weitere Suchergebnisse zu "3D Systems":

mit der Übernahme der Vertex-Global Holding B.V. geht die 3D Systems Corporation den nächsten operativen Schritt, um das Wachstum voranzutreiben. Konkret geht es darum, sich den massiven Dentalmarkt mithilfe dieser gezielten Investition zu erschließen.

Neue Marktnische

Die 3D Systems Corporation mit Sitz in Rock Hill, South Carolina will nicht nur den industriellen 3D-Druck immer weiter entwickeln, sondern sich wohl auch mit dem Einsatz von 3D-Software im medizinischen Bereich einen Namen machen. Im Rahmen dieser ambitionierten Ziele ließ das Unternehmen dann auch am 31. Januar verlauten, dass es die Vertex-Global Holding B.V. für einen Betrag in unbekannter Höhe übernommen hat.

Die Vertex-Global Holding B.V. ist ein Anbieter von 3D-Druckmaterialien, die – laut einem Bericht des Online-Portals SeekingAlpha – speziell auf dem Dentalmarkt für die Herstellung von Zahnprothesen unter den beiden Marken Vertex und NextDent vertrieben werden. Da Vertex-Global seine Produkte an über 200.000 Zahnärzte und Zahnarzthelfer vertreibt und über Zulassungen für den zahnärztlichen Bereich in über 70 Ländern verfügt, kann 3D Systems durch diesen Ankauf direkt auf einen bereits etablierten und scheinbar gut funktionierenden Vertriebskanal für seine 3D-Drucker zurückgreifen.

Dies könnte das Wachstum durchaus effektiv ankurbeln, auch wenn 2017 wohl weiterhin als Übergangsjahr angesehen werden muss. Doch durch die neue Kooperation werden sich wahrscheinlich nicht nur die Entscheidungsträger, sondern auch die Aktionäre über entsprechende positive Auswirkungen freuen können.

