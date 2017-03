3D Systems: Schon wieder verpasst?

Weitere Suchergebnisse zu "3D Systems":

Liebe Leser,

wie eine Bombe schlugen in der letzten Woche die Nachrichten zu 3D Systems bei den Aktionären ein. Denn wie die gesamte 3D-Drucker-Branche leidet auch das US-Unternehmen unter starkem Wettbewerb. Hermann Pichler hat sich 3D Systems in der letzten Woche mal angeschaut.

Starker Wettbewerb! Mit dem starken Wettbewerb kommt ein erhöhter Preisdruck und auch die Auftragslage könnte besser sein.

3D Systems und der Umsatz! Der Umsatz belief sich im abgelaufenen vierten Quartal auf 165,9 Mio. Dollar, womit die Marktschätzungen, die 176 Mio. Dollar vorsahen, um 10 Mio. Dollar verfehlt worden sind.

Wiederholte Enttäuschung! Schon im vorherigen Quartal hatte 3D Systems die Marktprognosen bei einem Umsatz von 156 Mio. Dollar um 4 Mio. Dollar verpasst. Und nun also eine weitere Enttäuschung.

Immerhin! Zumindest konnte 3D Systems wieder die Konsensschätzungen beim Ergebnis je Aktie übertreffen. So verdiente das Unternehmen pro Aktie 0,15 Dollar (Non-GAAP), während Analysten im Schnitt 0,12 Dollar erwarteten.

Aktie abgestraft! Die Anleger haben die Aktie mit zweistelligen Verlusten abgestraft und auch der bescheidene Ausblick konnte sie wohl nicht überzeugen. Für 2017 geht der weltgrößte Anbieter von 3D-Drucksystemen von einem Umsatzwachstum um 2 bis 8 Prozent auf 643 bis 684 Mio. Dollar aus.

Die Analystenmeinungen! Das US-Analysehaus Jefferies & Co. plädiert für „Halten“ und hat das Kursziel um 50 Cent auf 15,00 Dollar angehoben. Während es bei der Kostensenkung Fortschritte gegeben habe, seien Quartalsumsatz und Ausblick hingegen eher enttäuschend gewesen.

Kann 3D Systems die Anleger in Zukunft mit besseren Zahlen beeindrucken? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.