3D Systems (DDD): Überraschendes Kursziel!

Rückblick: Der Hype der 3D-Druckeraktien aus den Jahren 2012 und 2013 ist längst vorüber. 3D Systems ist eines der führenden Unternehmen der Branche und konnte sich seinerzeit sogar verzehnfachen. Doch sämtliche Kursgewinne wurden in den Folgejahren wegradiert, bis es nun erstmals zu einer Kursstabilisierung gekommen ist.

Meinung: Immer wieder sehen wir in diesem Wertpapier wilde Kursbewegungen nach oben, welche wiederum von scharfen Kursrückgängen beantwortet werden. Aktuell befnden wir uns wieder in einem Aufwärtszyklus und haben in den letzten Wochen deutliche Kaufsignale gesehen. Die aktuelle Konsolidierung über den gleitenden Durchschnitten ist ein überaus attraktives Setup.

