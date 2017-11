3D-Druck: Top für die Chemiebranche!

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Liebe Leser,

welche Perspektiven der 3D-Druck der Industrie bietet, hat sich Rolf Morrien in einer Analyse einmal genauer angesehen. Die wichtigsten Erkennntnisse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Als wichtiger Zukunftstrend ist der 3D-Druck auch für den Markt für Verbrauchsmaterialien sehr wichtig. Im letzten Jahr stieg der Umsatz dieses Sektors um 17% auf 903 Mio. US-Dollar.

Die Chance! Die großen Chemiekonzerne wie BASF und Evonik drängen nun in diesen Markt, um von dem Boom zu profitieren.

Der Plan! BASF will nun über günstige Preise Marktanteile gewinnen, was durch Einsatz des 3D-Drucks wirtschaftlich durchaus profitabel sein könnte. Die Produkte sind daher deutlich günstiger als als die der Konkurrenz. Bereits heute hilft BASF einigen Autoherstellern und Zulieferern dabei, mithilfe des technischen Kunststoffs Polyamid Teile für den Motorinnenraum zu drucken.

Der Ausblick! Auch Evonik ist bereits auf dem 3D-Druck-Kurs und es könnte durchaus interessant werden für die Anleger.

Wie wird es im Bereich der 3D-Druck-Zulieferer nun weitergehen? Wir halten Sie informiert.

Haben Sie diese 7 Aktien schon gekauft? Wenn nicht, müssen Sie es jetzt tun!

Denn diese 7 Aktien sind die absoluten Top-Aktien für das 2. Halbjahr 2017! Wer an der Börse jetzt noch mal richtig abkassieren will, kommt an diesen 7 Top-Aktien nicht vorbei. Niemand geringeres als Börsen-Profi Mick Knauff hat diese 7 Top-Aktien grade erst für Sie geprüft – seine Empfehlung: KAUFEN, KAUFEN, KAUFEN!

>> Klicken Sie jetzt HIER, um die Namen der 3 Aktien absolut KOSTENFREI zu erhalten!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.