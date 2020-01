Die 3D AG Schweiz, eine weltweit führende Hologramm- und Markenschutzfirma, lanciert GarmenTrust 2.0-Etiketten mit digitalen Smart-Label-Technologien für die Bekleidungsindustrie

Baar/Schweiz (ots) - Als führendes Unternehmen im Bereich holografischeSicherheit setzt die 3D AG, mit Sitz in der Schweiz, verstärkt auf Innovation.Aus diesem Grund ist die 3D AG stolz darauf, seine verbesserten GarmenTrust[TM]2.0-Etiketten mit digitalen Smart-Label-Technologien auf den Markt bringen, diezur mobilen Authentifizierung, Nachverfolgung der Lieferkette und Funktionen zurKundenbindung eingesetzt werden können.Die einzigartigen holografischen GarmenTrust[TM]-Etiketten wurden entwickelt, umdie Authentizität und Individualität von Marken und Bekleidungen zu schützen:GarmenTrust[TM] ist jetzt schon bereits der bevorzugte Markenschutz undSicherheitsmerkmal für viele Premium-Bekleidungen, Lederwaren,Sicherheitsausrüstungen sowie bei Marken für Sport- und Outdoor-Ausrüstung.GarmenTrust[TM]-Etiketten können auf die Produkte Ihrer Marke aufgenäht werdenund kombinieren sichtbare und unsichtbare Sicherheitsmerkmale. Die für extremeBedingungen ausgelegten Etiketten sind maschinenwaschbar bis 60°C.GarmenTrust[TM] ist beständig gegenüber Chemikalien und UV-Licht und bieteteinen manipulationssicheren Nachweis für Ihre Produkte: Wenn das Hologrammmanipuliert wird, wird auch das Etikett zerstört.Produkte mit GarmenTrust[TM] 2.0 Etiketten können mit einem Mobiltelefonauthentifiziert werden. So können original Produkte von Fälschungenunterschieden und gleichzeitig die direkte Kundenbindung gefördert werden.Darüber hinaus kann man die Produkte entlang der Lieferkette in Echtzeitverfolgen, während gleichzeitig wertvolle demografische und BusinessIntelligenz-Daten der Verbraucher gesammelt werden.GarmenTrust[TM] 2.0 bietet Ihrer Marke intelligente Verpackungsoptionen undzusätzliche Sicherheitsfunktionen:Serialisierte QR-/DM-Codes sowie BarcodesSchwarzer DruckDemetallisierungUV-DruckRFID-/NFC-TagsDank dieser innovativen Sicherheitsfunktionen in Kombination mit zusätzlichenBusiness-Intelligenz - und BlockChain-Funktionen ist GarmenTrust[TM] 2.0 dieideale Sicherheitslösung, um die einzigartige Identität Ihrer Marke zu schützen,ein intelligentes und digitales Geschäftsmodell aufzubauen sowie die interaktiveKundeninteraktion zu fördern.GarmenTrust[TM] 2.0 wird von der 3G AG in der Schweiz hergestellt und erfülltdie strengsten ISO-Zertifizierungsstandards der Bekleidungsindustrie.Martina Müller, CEO und Vorstandsmitglied der 3D AG, erklärt: "Aufgrund derzahlreichen positiven Rückmeldungen unserer GarmenTrust[TM]-Kunden sind wirstolz darauf, GarmenTrust 2.0 mit vielen verbesserten Funktionen auf den Marktzu bringen, die die Grenzen der Technologie weiter ausreizen und unseren Kundeninnovative Lösungen bieten."Die 3D AG ist ein unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Baar, Schweiz.Seit über 30 Jahren sind wir auf Mikro- und Nanotechnologie sowie aufindividuelle Hochsicherheitsholografie spezialisiert. Unser Ziel ist es,Produktefälschungen zu bekämpfen und das geistige Eigentum unserer Kunden zuschützen.Pressekontakt:Oliver Kay, Director Sales & Business Developmento.kay@3dag.ch+41 78 673 45663D AGLättichstrasse 546340 Baar / Switzerlandwww.3dag.ch/garmentrustWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140802/4502934OTS: 3D AGOriginal-Content von: 3D AG, übermittelt durch news aktuell