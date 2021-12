3DS OUTSCALE - Ein französisches Vorzeige-Unternehmen verbürgt sich für eine Cloud - der man vertrauen kann - und zwar weltweit

Paris (ots/PRNewswire) -- Die internationale Strategie von 3DS OUTSCALE ist weltweit erfolgreich.- Eine zuverlässige, multi-lokale Cloud, in der die Souveränität und Datensicherheit gemäß den Vorgaben des jeweiligen Landes gewährleistet sind.3DS OUTSCALE, eine Tochtergesellschaft von Dassault Systèmes, französische Pionierin im Bereich Cloud-Computing und das erste Unternehmen Frankreichs, das an die IaaS (Infrastructure as a Service) glaubte, scheint immer eine Nasenlänge voraus zu sein. 3DS OUTSCALE setzt sein Streben nach der Erfüllung der strengsten Konformitätsanforderungen durch die Zertifizierung seiner Organisation und seiner Infrastruktur durch vertrauenswürdige Dritte in die Praxis um. Das Unternehmen erhielt übrigens erst kürzlich die Qualifizierung SecNumCloud, ausgestellt durch die französische Agentur für Sicherheit der Informationssysteme (ANSSI). Um auf dem höchsten Stand der Technik und der Innovation zu bleiben, setzt das Glanzstück der französischen Technologie-Unternehmen nicht nur auf modernste Innovation und höchste Standards, sondern auch auf menschliche Werte, etwa Solidarität, Ethik, Parität und die Verantwortung der Unternehmen für die Gesellschaft. 3DS OUTSCALE setzt sich zum Ziel, sein französisches Know-how über die Grenzen des Landes hinaus in die Welt zu tragen.Dazu beschleunigt 3DS OUTSCALE gerade seine Strategie zur Eroberung der internationalen Märkte.Laut einem Gartner-Bericht dürften die Ausgaben für staatliche Cloud-Dienste im Jahr 2024 weltweit 14,2% der IT-Ausgaben betragen. Die Beschleunigung der internationalen Ausrichtung von 3DS OUTSCALE entspricht diesem Trend.Einige Monate nach der Eröffnung seines Zentrums 3DS OUTSCALE K. K in Asien, das es dem Unternehmen ermöglichte, sein Angebot drei Datenzentren rund um Tokyo bereitzustellen, setzt es seine Strategie, seine Produkte über die französischen Grenzen hinaus zu exportieren, bereits konkret um. 3DS OUTSCALE gewährleistet die Souveränität und die Sicherheit der Daten durch die Gründung von Gesellschaften gemäß der jeweiligen lokalen Gesetzgebung des Landes auf jedem seiner Zielmärkte. Mit dieser Strategie löst das Unternehmen sein Versprechen ein, eine äußerst zuverlässige, multi-lokale Cloud anzubieten.3DS OUTSCALE verleiht dem Produktnamen die Cloud – der man Vertrauen kann – dank seiner Spitzentechnologie und seinen Zertifizierungen, die den strengsten Normen entsprechen, Nachdruck.Außerdem entwickelt 3DS OUTSCALE seine eigene Orchestrierungssoftware TINA OS, durch die eine vollständige Beherrschung der Cloud gewährleistet ist. Diese Software soll die gesamten Cloud-Ressourcen orchestrieren und automatisieren.David Chassan, Strategie-Direktor bei 3DS OUTSCALE erklärt: „Die Einführung des Cloud-Computing und dessen starkes Wachstumspotential auf dem Weltmarkt stärkt unsere Strategie. Unser Ziel ist es, 3DS OUTSCALE im Bereich der souveränen, zuverlässigen Cloud zur Referenz zu machen und privaten oder öffentlichen Einrichtungen die Möglichkeit zu bieten, ihre Daten unter den strengsten Sicherheitsanforderungen zu verwahren. Die internationale Ausrichtung unseres Unternehmens beweist zudem, dass wir uns des innovativen Potentials unserer gegenwärtigen Ökosysteme bewusst sind. Dieser Ansatz entspricht nicht nur unserem Bestreben, unseren Zielmärkten die besten Lösungen zu bieten, sondern auch die künftigen, zukunftsweisenden Technologien zu identifizieren."Über 3DS OUTSCALE3DS OUTSCALE, die Tochtergesellschaft des französischen Unternehmens Dassault Systèmes im Cloud-Bereich, stellt als Akteur des multi-lokalen Cloud-Computing das Vertrauen in den Mittelpunkt seiner Firmenstrategie. 3DS OUTSCALE engagiert sich seit 2010 für eine verantwortungsbewusste Entwicklung seiner Technologien, die Startups, Software-Entwickler, Unternehmen und Institutionen dazu anregen, die Innovation in ihren Unternehmen unter Einbeziehung der gegenwärtigen und künftigen Generationen auf verantwortungsvolle Weise voranzutreiben. Der Auftrag von 3DS OUTSCALE, Cloud-Dienste, gestützt auf sein Versprechen anzubieten, den strengsten Anforderungen der Märkte zu entsprechen, etwa der 2019 von der französischen Agentur für die Sicherheit der Informationssysteme (ANSSI) ausgestellten Qualifikation SecNumCloud; damit ist 3DS OTSCALE der erste Cloud-Anbieter für äußerst sichere Infrastruktur-Dienste. Dieses Engagement stützt sich außerdem auf Dienste und eine Organisation, die hinsichtlich der Sicherheit und Informationsmanagement in der Cloud (durch ISO 27001-27017-27018) und im Bereich der Bereitstellung von Speicherplatz für Gesundheitsdaten (durch HDS) vollständig zertifiziert ist. 3DS OUTSCALE bietet als Garant einer äußerst zuverlässigen Cloud für Europa, Amerika und in Asien ein regionales Cloud-System und setzt sich als Gründungsmitglied von GAIA-X für die digitale strategische Autonomie Europas ein. 3DS OUTSCALE stützt sich außerdem auf die Talente seiner MitarbeiterInnen und ist der erste Cloud-Anbieter, der über das Gütezeichen RSE LUCIE ISO 26000 für nachhaltige, verantwortungsvolle und inklusive Aktionen verfügt.