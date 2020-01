3B Scientific erwirbt iSimulate

Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Heute hat 3B Scientific, einPortfoliounternehmen von J.H. Whitney Capital Partners, LLC und weltweitführender Hersteller und Vermarkter von anatomischen Modellen und medizinischenSimulationsprodukten für das Gesundheitswesen und die Patientenaufklärung,bekanntgegeben, dass es eine Vereinbarung zur Übernahme von iSimulate Pty. Ltd.abgeschlossen hat, einem führenden Unternehmen im Bereich der klinischenAusbildungstechnologie, das intelligente und kosteneffiziente medizinischeSimulationslösungen anbietet."iSimulate hat das Simulationstraining im Gesundheitswesen durch seine kreativenSimulationslösungen wie ALSi, REALITi, CTGi und AURiS revolutioniert", so ToddMurray, CEO von 3B Scientific. "Wir freuen uns sehr, die 3B Scientific-Plattformweiter zu entwickeln und die großartigen Produkte und Mitarbeiter von iSimulatein unser Unternehmen aufzunehmen. Unsere globale Vertriebsstruktur von 3BScientific mit Geschäftsstellen in vierzehn Ländern ist einzigartigpositioniert, um das Wachstum der iSimulate-Produkte weltweit zu unterstützenund zu beschleunigen."Peter McKie, CEO von iSimulate, fügte hinzu: "Wir sind stolz auf dieFortschritte, die wir mit unserem Unternehmen gemacht haben, und Anthony, Bobbyund ich haben beschlossen, dass das Team von 3B Scientific für uns der bestePartner für die Expansion und das Wachstum des Unternehmens in den kommendenJahren sein wird. Wir freuen uns auf den nächsten Schritt auf unserem Weg undwir schätzen die Unterstützung unsere Kunden weltweit. Wir freuen uns auf dieenge Zusammenarbeit mit Todd und seinem Team."Nach dem Abschluss werden Peter McKie, Anthony Lewis und Bobby Syed weiterhinaktiv im Unternehmen tätig sein und den Geschäftsplan für iSimulatevorantreiben. Ein wesentlicher Schwerpunkt für ein starkes Wachstum und dieEntwicklung der Produktpipeline liegt in der aktiven Zusammenarbeit undPartnerschaft mit den Experten von 3B Scientific und Cardionics. iSimulatebleibt unverändert und wird weiterhin in Canberra, Australien, und auch inAlbany, NY, ansässig sein.Der Markt für anatomische Simulationen hat in den letzten zehn Jahre einbeträchtliches Wachstum erzielt und wird laut einem Bericht vonMarketsandMarkets von 2016 bis 2021 auf 2,27 Milliarden USD geschätzt.Die Übernahme wird erwartungsgemäß im ersten Quartal 2020 abgeschlossen sein.Gibson, Dunn and Crutcher LLP und Clayton Utz fungieren als Rechtsberater für 3BScientific und J.H. Whitney Capital Partners, LLC. Schwartz Heslin Group, Inc.fungiert als Finanzberater und Pepper Hamilton LLP und MinterEllison sind alsRechtsberater für iSimulate tätig.Informationen zur 3B Scientific Group3B Scientific wurde 1948 in Hamburg, Deutschland, gegründet und hat sich zumweltweit führenden Hersteller anatomischer Modelle und zu einem globalenAnbieter innovativer und zuverlässiger Simulatoren für Basis-,Fortgeschrittenen- und Spezialausbildung entwickelt. Aktuell ist 3B Scientificin mehr als 100 Ländern weltweit vertreten und hat es sich zur Aufgabe gemacht,die medizinische und gesundheitliche Versorgung durch die Qualität, Vielfalt undglobale Reichweite relevanter Ausbildungs- und Simulationsproduktevoranzutreiben. Hier erfahren Sie mehr über 3B: www.3bscientific.com.Informationen zu J.H. Whitney Capital Partners, LLCJ.H. Whitney wurde 1946 von dem Industriellen und Philanthropen John Hay "Jock"Whitney als eine der ersten US-Private-Equity-Firmen gegründet und wird oft alsPionier der Entwicklung der Private-Equity-Branche angesehen. Heute ist J.H.Whitney nach wir vor führend in der Private-Equity-Branche mit Investitionen inmehr als 400 Unternehmen und der Verwaltung von derzeit etwa 1,0 Milliarden USDan Privatkapital. J.H. Whitney befindet sich nach wie vor im Privatbesitz seinerAnlageexperten, deren Hauptaktivität darin besteht, kleinen und mittlerenMarktunternehmen mit starken Wachstumsaussichten in einer Vielzahl von Branchen,darunter die Konsumgüter-, Gesundheits- und Spezialproduktionsbranche, privatesBeteiligungskapital zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie mehr über J.H. iSimulate wurde 2011 von Peter McKie und Anthony Lewis mit dem Ziel gegründet,
effektive, zuverlässige und realistische Simulationstools bereitzustellen. Die
von beiden gemeinsam entwickelte Lösung hat das Simulationstraining im
Gesundheitswesen weltweit revolutioniert. Wenn Sie mehr über iSimulate erfahren
möchten, besuchen Sie www. isimulate.com.

Verwandte Links
http://www.3bscientific.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/951012/3B_Scientific_Logo.jpg
Photo -
https://mma.prnewswire.com/media/1079330/3B_Scientific_iSimulate.jpg