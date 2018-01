Unterföhring (ots) - 4. Januar 2018. Welche Vorsätze und Zielehaben die Deutschen für das noch junge Jahr? kabel eins hatnachgefragt und startet am Sonntag, 7. Januar 2018, um 20:15 Uhr vierneue Folgen von "Die größten Trends 2018".Herausforderung Heimwerken: 39,3 Prozent1 der Deutschen wollen2018 einen Teil ihrer Inneneinrichtung selbst herstellen. Bei denweiblichen Hobby-Heimwerkern planen sogar 48,3 Prozent, sich indieser Hinsicht handwerklich zu betätigen. Das ergab eine Umfrageunter 1.003 Personen. Was haben sich deutsche Hobby-HeimwerkerInnensonst noch für 2018 vorgenommen? Und wohin geht der Trend in SachenEssen, Urlaub und Freizeitgestaltung in diesem Jahr? ProminenteExperten wie Sonja Kraus, Kai Böcking und Peter Giesel kommentierendie Ergebnisse und geben Insidertipps."Die größten Trends 2018" ab 7. Januar jeweils sonntags um 20:15Uhr bei kabel eins.Folgen im Überblick:- Sonntag, 7. Januar 2018: "Die beliebtesten Heimwerker-Projekteder Deutschen 2018"- Sonntag, 14. Januar 2018: "Die beliebtesten Gerichte derDeutschen 2018"- Sonntag, 21. Januar 2018: "Die beliebtesten Reiseziele derDeutschen 2018"- Sonntag, 28. Januar 2018: "Die beliebtesten FreizeitparksEuropas 2018"1Bevölkerungsrepräsentative Umfrage im Auftrag von kabel eins(1.003 Befragte); Feldzeit: 09.-15.10.2017Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Factual &Sports Dagmar Christadler Tel. +49 [89] 9507-1185Dagmar.Christadler@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa Schreiner Tel. +49 [89] 9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: kabel eins, übermittelt durch news aktuell